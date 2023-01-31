В Свердловской области откроют 77 первичных отделений «Движения первых»

В образовательных учреждениях Свердловской области 1 февраля откроют 77 первичных отделений Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых», сообщил на пресс-конференции заместитель министра образования и молодежной политики региона Евгений Бирюк. Движение планирует открывать первичные отделения в регионе первого числа каждого месяца.

Помимо школ, первички «Движения первых» появятся в средних профессиональных образовательных организациях и вузах. В качестве примера господин Бирюк привел Свердловский областной педагогический колледж и Уральский институт управления РАНХиГС, на базе которых откроются первичные отделения РДДМ. По словам председателя движения в регионе Натальи Ермаченко, это даст возможность участникам организации продолжить работу над своими проектами. «"Движение первых" дает возможность мягкого перехода и продолжать свой проект, который ученик создает в школьной аудитории, в студенческой жизни»,— пояснила госпожа Ермаченко.

По словам госпожи Ермаченко, «Движение первых» предлагает учащимся 12 направлений для развития, в которых дети смогут найти единомышленников и создавать проекты в сфере своего интереса. «Это та организация, где дети будут находить единомышленников по тем направлениям, которые они выбирают. В нашем движении их огромное количество - 12 направлений. Это действительно помогает нашим детям развиваться многосторонне, включаться в написание проекта, в создание треков, наполнять их содержанием», - рассказала председатель движения в регионе.

Проект РДДМ внесен в Госдуму 19 мая 2022 года в День пионерии и принят 6 июля. Согласно пояснительной записке документа, целью движения является содействие проведения государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, а также подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». 14 июля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании РДДМ. Согласно поручению президента, ежегодно организация будет получать из госбюджета 21,3 млрд рублей. Председателем правления движения с 13 декабря назначен заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Гуров.

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Василий Алексеев