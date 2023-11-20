«Движение первых»: как появилось и чем занимается

Как появился современный аналог пионерской организации, чем занимается «Движение первых» и как в него вступить — в справке «Ъ».

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Когда было создано движение

Законопроект о создании нового молодежного движения был внесен в Госдуму 19 мая 2022 года, в день 100-летия пионерии. 14 июля того же года президент Владимир Путин подписал федеральный закон «О российском движении детей и молодежи». Изначально предполагалось, что организация будет называться «Большая перемена». Однако в итоге депутаты решили, что участники движения сами выберут ему имя на первом съезде. За название «Движение первых» проголосовали 1278 человек, против — 7, еще 13 воздержались. Среди других вариантов также лидировали «Российское движение детей и молодежи», «Пионеры», «Движение им. Ю. Гагарина», «Большая перемена» и «Новое поколение». Всего было предложено более 7 тыс. вариантов.

Кто управляет движением

Высшим руководством движения является съезд. Он утверждает устав и документы организации, вносит в них изменения. Однако съезд работает только во время созывов. Постоянными руководящими органами движения являются правление, наблюдательный и координационный советы. Президент РФ возглавляет наблюдательный совет и определяет его состав. Глава государства также назначает председателя правления. Наблюдательный совет формирует состав координационного совета, который, в свою очередь, утверждает состав правительства движения.

Финансирование движения

В 2023 году «Движение первых» получило 19 млрд руб. из федерального бюджета. Из них около 10 млрд руб. планировалось направить в регионы, а 4 млрд руб.— на обеспечение центрального аппарата партии.

Девиз и ценности движения

Организация сформулировала свой девиз следующим образом: «Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первыми». Своими главными ценностями участники движения называют «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкую семью», «Взаимопомощь и взаимоуважение», «Единство народов России», «Историческую память», «Мечту» и «Служение отечеству».

Кого берут в движение

В организацию принимают детей в возрасте от 6 до 18 лет. Состоять в ней будет можно до окончания школы или колледжа. Взрослые могут становиться наставниками движения и организовывать мероприятия. Воспитанием членов движения не могут заниматься иностранные агенты и лица, не имеющие допуска к педагогической деятельности. Подать заявление на вступление можно на сайте движения.

Чем занимается движение

«Движение первых» объединяет молодежные организации страны. Например, в него вошли «Юнармия», и «Российское движение школьников». На собственном сайте миссия организации сформулирована следующим образом: «Мы объединились в движение, чтобы обеспечить России великое будущее, чтобы сделать достойной и счастливой жизнь всех поколений, чтобы менять мир к лучшему». Целями движения являются:

содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи;

содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организация досуга детей и молодежи;

создание равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи;

подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей.

Движение занимается воспитательной работой. Участников организации направляют взрослые наставники. Главной задачей движения президент Владимир Путин назвал создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям.

Участие в проектах «Движение первых» позволяет школьникам проходить стажировки и курсы, посещать культурные мероприятия, консультироваться с экспертами и другое. В настоящий момент ячейки организации есть в каждом субъекте РФ. Кроме того, отделения «Движения первых» могут открываться на муниципальном уровне или в конкретных учебных заведениях.

«Движение первых» также занимается организацией патриотических мероприятий. Например, к Дню Победы организация запустила акцию «Окна Победы», в рамках которой предлагала россиянам выставлять в окнах символы Победы. 21 марта текущего года организация зарегистрировала собственный телеканал «Движ». 1–2 июня на ВДНХ прошел всероссийский фестиваль «Движения первых».