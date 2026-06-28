«Единая Россия» выдвинула 16 кандидатов в Госдуму от Свердловской области

Делегаты XXIII съезда «Единой России» в Москве утвердили 16 претендентов от Свердловской области, которые будут претендовать на депутатские мандаты в новом созыве Госдумы в рамках предстоящих выборов. Семь политиков рассчитывают избираться по одномандатным округам на территории Среднего Урала, девять — в составе свердловской региональной группы партийного списка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран XXIII съезд "Единой России" во Дворце спорта "Мегаспорт" в Москве

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ XXIII съезд "Единой России" во Дворце спорта "Мегаспорт" в Москве

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В одномандатных округах за мандаты поборются:

По Свердловскому (включает в себя четыре района Екатеринбурга) — депутат двух созывов Андрей Альшевских ;

; По Каменск-Уральскому (Чкаловский район Екатеринбурга и шесть муниципалитетов) — депутат двух созывов Госдумы, бывший вице-президент группы компаний «Кировский» Лев Ковпак ;

; По Первоуральскому (включает 15 муниципалитетов) — депутат шести созывов, бывший владелец Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) Зелимхан Муцоев ;

; По Асбестовскому (Октябрьский район Екатеринбурга и 17 муниципалитетов) — депутат одного созыва Жанна Рябцева ;

; По Серовскому (22 муниципалитета) — депутат двух созывов Госдумы, бывший вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько ;

; По Нижнетагильскому (девять муниципалитетов) — депутат заксобрания Свердловской области, начальник управления общественных связей службы генерального директора УГМК Алексей Свалов ;

; По Березовскому (два района Екатеринбурга и три муниципалитета) — депутат заксобрания Свердловской области, екатеринбургский предприниматель Владимир Смирнов.

В свердловскую региональную группу партсписка вошли:

1. Губернатор, секретарь реготделения «Единой России» Денис Паслер;

2. Военный врач-хирург, участница СВО и первого потока федерального проекта «Время героев» Дарья Светяш;

3. Глава комитета Госдумы по госстроительству, депутат шести созывов Госдумы Павел Крашенинников;

4. Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина;

5. Депутат одного созыва Жанна Рябцева;

6. Участник СВО Максим Шоломов;

7. Участник СВО, инспектор группы инспекторов объединенного стратегического командования Центрального военного округа (ЦВО) Андрей Гаглоев;

8. Председатель совета реготделения «Движения первых» Ирина Грибан;

9. Директор компании «Юниформ ателье», создатель бренда одежды «Putin Team Russia» Дмитрий Шишкин.

Общефедеральную часть списка «Единой России» возглавили министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор, замглавы ВГТРК Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и руководитель «Юнармии», бывший морпех с позывным «Струна» Владислав Головин. В целом, партийцы заявляли о планах выдвинуть максимальное число кандидатов — 625 (400 — по списку, 225 — по округам). Претенденты от Свердловской области, кроме Дениса Паслера, были отобраны в результате праймериз: кандидатами стали участники, которые получили наибольшую поддержку. Всего свои голоса за политиков отдали около 356 тыс. жителей Среднего Урала.

На момент публикации кандидатов в Госдуму, помимо «Единой России», выдвинули КПРФ, ЛДПР и «Яблоко». Всего без сбора подписей своих претендентов на выборы смогут заявить только 11 партий. Другим организациям предстоит собрать не менее 200 тыс. подписей для регистрации списка кандидатов (не более 7 тыс. на один субъект РФ). Чтобы утвердить политика в качестве претендента по одномандатному округу, в избирком необходимо предоставить 13 566–14 830 автографов.

Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября по смешанной системе: 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в нижнюю палату российского парламента, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. По итогам голосования в 2021 году «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, самовыдвиженцы — пять, Партия роста, «Гражданская платформа» и «Родина» — по одному. Свердловскую область в Госдуме представляют по одному представителю от коммунистов, справороссов, «Новых людей» и 10 единороссов.

Василий Алексеев