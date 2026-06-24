Жога и Паслер открыли в Екатеринбурге офис реготделения «Движения первых»

В Екатеринбурге на ул. Шейнкмана, 121 открыли офис регионального отделения «Движения Первых». В церемонии участвовали полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер, мэр города Алексей Орлов и председатель правления движения Артур Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алины Шешеня / екатеринбург.рф Фото: Алины Шешеня / екатеринбург.рф

Артем Жога отметил, что новое пространство станет точкой притяжения для молодежи, где они смогут развивать интересы. Губернатор Денис Паслер подчеркнул масштаб свердловского отделения, назвав его одним из крупнейших в стране (насчитывает порядка 500 тыс. участников), и добавил, что активисты приносят пользу региону.

В ходе мероприятия гости ответили на вопросы молодых людей о навыках успеха и наставничестве. После этого участники зажгли символический маяк, ознаменовавший начало работы «Дома Первых».

Территория нового офиса включает тематические зоны: карту «Моя Россия», интерактивную «Карту возможностей», арт-площадку, творческую лабораторию, интеллектуальную площадку «Нейро-Драйв» и игровую зону для участников проекта «Орлята России».

В Екатеринбурге работает 261 первичное отделение организации, созданных на базе школ и учреждений культуры, спорта и дополнительного образования. Число участников в Екатеринбурге превышает 100 тыс. человек.