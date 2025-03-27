Хищения прикрывали брендированной продукцией

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима со штрафом 100 тыс. руб. бывшего председателя свердловского отделения «Движения первых» Наталью Ермаченко. По версии следствия, она похитила 4,7 млн руб., которые были выделены из федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта «Образование». Часть средств она потратила на покупку квартиры. Вину не признала, ее адвокат планирует обжаловать приговор.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вынесение приговора бывшему председателю совета регионального отделения общественного движения «Движение первых» Наталье Ермаченко (слева)

Фото: Мария Шараева Вынесение приговора бывшему председателю совета регионального отделения общественного движения «Движение первых» Наталье Ермаченко (слева)

Фото: Мария Шараева

Наталья Ермаченко была задержана в середине апреля 2024 года. По версии следствия, она занималась хищениями в период с марта 2022 года по декабрь 2023 года в должности председателя регионального отделения «Движение первых».

В деле несколько эпизодов. С марта по август 2022 года под видом закупки брендированной продукции она, как считает следствие, похитила свыше 2,3 млн руб., выделенных в рамках нацпроекта «Образование».

С сентября по декабрь 2023 года Наталья Ермаченко похитила свыше 2,4 млн руб. в рамках мероприятий торжественного закрытия летней оздоровительной кампании и региональных смен «Движения первых», заключив два договора на поставку брендированной продукции на общую сумму свыше 2,7 млн руб. По версии следствия, Наталья Ермаченко указала подконтрольному ей директору коммерческой организации поставить только часть товаров, но в накладных указала, что товар принят в полном объеме.

Отмечается, что в целях легализации похищенных средств она дала указание руководителю коммерческой организации перевести свыше 4,7 млн руб. другому юридическому лицу в счет оплаты от имени ее знакомой первоначального взноса на покупку для себя квартиры.

В четверг, 27 марта, Октябрьский райсуд Екатеринбурга признал Наталью Ермаченко виновной по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием служебного положения, в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в крупном размере). Ей назначено три года и шесть месяцев колонии общего режима и штраф 100 тыс. руб. С нее взыскано 2,3 млн руб. в пользу департамента внутренней политики Свердловской области и 2,4 млн руб. в пользу «Движения первых».

Вину подсудимая не признала. После заседания ее адвокат Вячеслав Астафьев рассказал, что договоры на поставку брендированной продукции в двух общественных организациях, где работала Наталья Ермаченко, заключались с ООО «Таим», директор которой — Кирилл Беликов. «По заявлению данного человека было инициировано уголовное преследование. В основу положена его переписка с Ермаченко и скрытые аудиозаписи со встреч, которые он вел. Он представил их в ФСБ в виде того, что Ермаченко склоняет его к оплате ей квартиры в счет денег, которые были перечислены за брендированную продукцию»,— отметил господин Астафьев.

Вячеслав Астафьев пояснил, что Кирилл Беликов изготовил ненастоящую платежку, якобы подтверждающую, что он перевел ей деньги, однако по факту операция не была совершена. Сама Ермаченко, по словам адвоката, утверждает, что ждала оплаты по платежке в качестве формы возврата долга, так как Кирилл Беликов должен был ей вернуть около 7,2 млн руб., которые брал на развитие бизнеса. Деньги, по словам защитника, она не получила и приобрела квартиру на собственные средства.

«С приговором мы, несомненно, не согласны, подадим апелляционную жалобу. Ермаченко всю сознательную жизнь служит на благо государства, у нее есть благодарность от президента Владимира Путина. У нее всегда была очень высокая эффективность работы»,— подчеркнул Вячеслав Астафьев.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» было создано в 2022 году и имеет отделения в разных регионах страны. Цель движения — содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, а также подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей».

Наталья Ермаченко была первым руководителем свердловского отделения «Движения первых». В 2011 году она с отличием окончила Уральский государственный педагогический университет по специальности «педагогика и психология», работала в вузе. В 2017 году стала заведующей отделом организационно-методического сопровождения социально-педагогических проектов во дворце молодежи в Екатеринбурге. С марта 2024 года место руководителя организации занимает Ирина Грибан.

В пресс-службе «Движения первых» «Ъ-Урал» сообщали, что Наталья Ермаченко уволилась в декабре 2023 года по собственному желанию. «"Движение первых" работало вместе с правоохранительными органами по установлению всех обстоятельств дела»,— отмечали в пресс-службе организации.

Мария Шараева