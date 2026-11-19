Долгострои Саратова и Энгельса получат дополнительное финансирование
На завершение работ по четырем объектам выделят 8 млрд рублей
В Госдуме при рассмотрении проекта федерального бюджета во втором чтении решили выделить средства на завершение работ на нескольких долгостроях в Саратове и Энгельсе. Об этом сообщил канал «Володин. Саратов».
На реставрацию Саратовского театра оперы и балета направят более 2,3 руб., ранее губернатор Роман Бусаргин называл сумму в 3 млрд руб. Здание 1865 года постройки значится объектом культурного наследия регионального значения. Капитально его ремонтировали в 1962 году, а в начале 2000-х на фасаде появились трещины. В 2018-м тогдашний губернатор Валерий Радаев допускал снос театра и строительство нового здания за 2,5 млрд руб., но в итоге решили сохранить большую часть здания, включая Большой зал. Работы стартовали в 2020-м, но задержки и ошибки в проекте затянули их — окончание реконструкции перенесли на 2028 год.
На реставрацию Гарнизонного Дома офицеров в Энгельсе выделят 301,6 млн руб. Здание построили в 1935 году. С 2010 года дом не используется, в нем произошли два пожара. В 2019-м власти планировали снести его и возвести копию, но после протестов общественников здание признали объектом культурного наследия. Реставрация началась в апреле 2022 года: изначально ее оценивали в 690,8 млн руб. и планировали завершить в 2024-м, теперь сумма выросла до 1,3 млрд руб. Подрядчик — московское АО «СК Флан-М», которое неоднократно обвиняли в срыве сроков.
На реконструкцию дорожной развязки на Стрелке в Саратове предусмотрят 3 млрд руб. Контракт на продолжение работ заключили с ООО «Автобан» по начальной максимальной цене, работы рассчитаны до конца 2028 года. Подрядчику предстоит демонтировать троллейбусные линии, переложить инженерные сети, построить подземный переход и велодорожку на проспекте 50 лет Октября, а также реконструировать котельную на ул. Тракторной. Первый этап реконструкции с 2023 года ведет «Поволжская мостостроительная компания» за 1,57 млрд руб., срок сдачи неоднократно переносился.
Еще 1,4 млрд руб. направят на строительство путепровода в районе зуборезного завода.