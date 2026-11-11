3 млрд требуется для окончания реконструкции Театра оперы и балета в Саратове

Здание саратовского театра оперы и балета построено в 1865 году и признано объектом культурного наследия регионального значения. В 1962 году учреждение капитально реконструировали. В начале 2000-х на фасаде здания начали появляться трещины. В апреле 2018 года тогдашний губернатор Валерий Радаев заявил, что существует вероятность сноса театра и строительства нового здания, что обошлось бы в 2,5 млрд руб. Экс-министр культуры области Татьяна Гаранина уточнила: при необходимости демонтажу подвергнутся лишь отдельные части — входная группа с колоннами и камерный зал, известный как «голубая гостиная». Большая часть здания, включая Большой зал, должна остаться нетронутой.