3 млрд требуется для окончания реконструкции Театра оперы и балета в Саратове
По словам губернатор Романа Бусаргина, на данный момент работы идут
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, как продвигается реконструкция саратовского Театра оперы и балета. Глава региона высказался на прошедшей минувшим вечером прямой линии.
Господин Бусаргин объяснил, что «изначально при принятии решения с точки зрения глобальной реконструкции был допущен ряд ошибок, с которыми сейчас приходится работать». «Наверное, можно было принять тогда решение, связанное с работами по пристройке здания, постепенно приводя театр в порядок и проводя его постепенную реконструкцию. Но решение было принято кардинальное»,— уточнил глава региона.
Роман Бусаргин также отметил, что выполняемые работы — «очень дорогостоящие». Реализуемый проект подразумевает укрепление пристройки и здания театра, холлов, залов. Также рабочие учитывают большое количество объектов охраны памятника регионального значения.
«Это колоссальные средства. На сегодняшний день для завершения работ требуется порядка 3 млрд рублей. Самостоятельно регион не осилит такой объем»,— признался губернатор, уточнив, что область уже обратилась за финансовой поддержкой к спикеру Госдумы Вячеславу Володину («Единая Россия»).
Здание саратовского театра оперы и балета построено в 1865 году и признано объектом культурного наследия регионального значения. В 1962 году учреждение капитально реконструировали. В начале 2000-х на фасаде здания начали появляться трещины. В апреле 2018 года тогдашний губернатор Валерий Радаев заявил, что существует вероятность сноса театра и строительства нового здания, что обошлось бы в 2,5 млрд руб. Экс-министр культуры области Татьяна Гаранина уточнила: при необходимости демонтажу подвергнутся лишь отдельные части — входная группа с колоннами и камерный зал, известный как «голубая гостиная». Большая часть здания, включая Большой зал, должна остаться нетронутой.
Отмечалось, что разные части театра были возведены в разные периоды, и под некоторыми помещениями отсутствует фундамент, что усложняет их сохранение. Ранее планировалось начать реконструкцию в 2019 году, но попасть в федеральную программу тогда не удалось. Работы стартовали в 2020-м. Задержки и ошибки в проекте затянули капремонт театра до сегодняшнего дня, когда окончание реконструкции перенесли на 2028 год. Подробнее в материале “Ъ”: Билет в культурную зону.