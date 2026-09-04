Развязку на «Стрелке» в Саратове за 1,5 млрд рублей достроит ООО «Автобан»

Единственным участником аукциона на продолжение строительства транспортной развязки в микрорайоне «Стрелка» в Саратове стало ООО «Автобан». Контракт с комитетом дорожного хозяйства администрации города заключен по начальной максимальной цене, работы предусмотрены до конца 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит реализовать этапы 2.1 и 2.2 проекта. В их числе — демонтаж существующих троллейбусных линий, перекладка инженерных сетей, устройство подземного пешеходного перехода и велодорожки на проспекте 50 лет Октября, а также реконструкция котельной на улице Тракторной с подведением коммуникаций. Срок выполнения первого подэтапа установлен до 1 декабря 2027 года, второго — до 1 октября 2028 года.

Полная стоимость завершения развязки пока не определена. Этапы 2.3 и 2.4, включающие строительство нового путепровода вместо существующего и устройство дополнительных съездов, находятся на стадии проектирования, которое продлится до конца текущего года.

Первый этап реконструкции развязки с 2023 года реализует ООО «Поволжская мостостроительная компания» за 1,57 млрд руб. Срок сдачи объекта неоднократно переносился и в настоящее время установлен на 30 сентября 2026 года. По оценкам профильных источников, подрядчик может не успеть завершить оставшийся объем работ в установленный период.

ООО «Автобан», входящее в структуру дорожных активов семьи Киракосян, является одним из крупнейших бенефициаров госзаказа в регионе. Компания удерживает портфель из более чем 170 контрактов на общую сумму свыше 112 млрд руб., преимущественно с ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» и региональными заказчиками.

Никита Маркелов