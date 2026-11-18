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Библиотеки обязали маркировать книги иноагентов и не выдавать их несовершеннолетним
Российские библиотеки должны будут соблюдать все ограничения, установленные иноагентским законодательством,— такую инициативу в среду одобрила Госдума. Это означает статус 18+ для всех таких изданий, специальную маркировку обложек и запрет выдачи несовершеннолетним. Юрист считает формулировки нового закона избыточными. Книгоиздатель назвал подобные инициативы «непродуктивными», но признал, что закон поможет сотрудникам библиотек сориентироваться в многочисленных запретах.
Госдума в среду, 18 ноября, приняла во втором и третьем чтениях поправки к ст. 7 ФЗ «О библиотечном деле». Сейчас там говорится, что библиотеки при хранении и выдаче книг обязаны учитывать законы о гостайне и о защите детей от вредной информации. Поправки меняют эту формулировку на «законодательство Российской Федерации» и дополнительно подчеркивают необходимость соблюдения «законодательства об иностранных агентах». Напомним, что изданные с участием иноагентов книги запрещено «распространять» среди несовершеннолетних. А на обложке или в выходных данных необходимо указывать иноагентский статус.
Законопроект коротко представил член комитета по культуре Сергей Ковалев (ЕР). Он заявил, что Госдума уже несколько лет «ведет системную работу по противодействию влиянию лиц, действующих в интересах иностранных государств». Желающих что-то добавить не нашлось, и 380 депутатов приняли закон единогласно.
«Можно сказать, что формулировка отчасти избыточна: если вопрос регулируется всем законодательством Российской Федерации, то законодательство об иностранных агентах в него уже входит»,— заявила “Ъ” партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Елизавета Плисканос. Она предполагает, что это «сигнал библиотекам» о важности соблюдения иноагентских требований.
Председатель Альянса независимых издателей и книгораспространителей Борис Куприянов настаивает, что ограничение доступа к информации противоречит конституционному праву на свободу выражения мнений. Поэтому новый закон «вряд ли может считаться продуктивной мерой».
По словам господина Куприянова, «история не знает примеров, когда подобные запреты помогли бы победить неугодную для ограничителей информацию». Вместе с тем он признает, что «наличие четкого регламента упростит работу библиотекарей», которые не успевают разобраться в постоянных изменениях регулирования оборота книг.
Как рассказывал “Ъ”, законопроект был внесен в Госдуму депутатами нескольких фракций еще в марте 2024 года. Уже летом документ был принят в первом чтении, но затем серьезно изменился. Так, авторы законопроекта предполагали, что правила размещения и выдачи в библиотеках книг иноагентов будет утверждать Минкультуры. Ко второму чтению эта норма из закона исчезла. Также в первоначальной версии предлагалось наравне с книгами иноагентов ограничить хранение и выдачу книг авторов, включенных в перечень экстремистов и террористов. В принятом законе эта инициатива отсутствует. Напомним, что еще в 2017 году Минкультуры утвердило рекомендации по работе библиотек с такими авторами, а Российская библиотечная ассоциация дала к ним пояснения. В них говорится, что вопрос о режиме работы с произведениями экстремистов решается «только после проведения уполномоченными органами официальной экспертизы о наличии в конкретном произведении автора элементов экстремизма или пропаганды терроризма». Если экспертиза не проводилась и у библиотек нет «оснований для хранения» таких книг, то они подлежит «списанию и передаче на утилизацию».
Также в новый закон не попало предложение депутатов ограничить доступ в библиотеки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на том основании, что их фонды «укомплектованы украинской пропагандистской литературой». Вероятно, его исключили из-за того, что библиотечный фонд новых регионов уже изучается специально созданным экспертным советом. В него вошли представители Российской государственной библиотеки (РГБ), Российского книжного союза и ряда научных институтов. Как ранее рассказывал “Ъ” директор РГБ Вадим Дуда, если в библиотеках обнаруживались книги, где «искажается история, проявляются признаки национализма, русофобии или идеологии нацизма», то их изымают из фонда, «один-два экземпляра» привозят в столицу и помещают в спецхран РГБ. Он не уточнил, что происходит с остальным тиражом.