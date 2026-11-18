Как рассказывал “Ъ”, законопроект был внесен в Госдуму депутатами нескольких фракций еще в марте 2024 года. Уже летом документ был принят в первом чтении, но затем серьезно изменился. Так, авторы законопроекта предполагали, что правила размещения и выдачи в библиотеках книг иноагентов будет утверждать Минкультуры. Ко второму чтению эта норма из закона исчезла. Также в первоначальной версии предлагалось наравне с книгами иноагентов ограничить хранение и выдачу книг авторов, включенных в перечень экстремистов и террористов. В принятом законе эта инициатива отсутствует. Напомним, что еще в 2017 году Минкультуры утвердило рекомендации по работе библиотек с такими авторами, а Российская библиотечная ассоциация дала к ним пояснения. В них говорится, что вопрос о режиме работы с произведениями экстремистов решается «только после проведения уполномоченными органами официальной экспертизы о наличии в конкретном произведении автора элементов экстремизма или пропаганды терроризма». Если экспертиза не проводилась и у библиотек нет «оснований для хранения» таких книг, то они подлежит «списанию и передаче на утилизацию».