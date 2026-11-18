Встреча представителей России и Грузии состоится 19 ноября в Минске
Первая встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с Россией Георгия Зурабашвили и замглавы МИД России Михаила Галузина состоится 19 ноября. Переговоры пройдут в Минске, сообщает 1TV.GE со ссылкой на заявление правительства.
Стороны сосредоточатся на вопросах расширения торговли, туристического потока между странами, а также культурных обменах. Об этом 16 ноября «Известиям» заявил российский МИД. Тогда же премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе добавил, что встреча не означает восстановления дипотношений с Россией. 17 ноября господин Галузин сообщил, что надеется обсудить со спецпредставителем урегулирование отношений между странами.
Георгий Зурабашвили, занимающий пост замминистра иностранных дел Грузии, был назначен спецпредставителем 21 октября. Должность оставалась вакантной с 2024 года. Его назначение уже раскритиковала оппозиция за восстановление отношений с Россией, несмотря нерешнный вопрос Абхазии и Южной Осетии, передает Civil.ge.
Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой в 2008 году. Последняя признала независимость Абхазии и Южной Осетии. При этом консульские отношения с Россией сохранялись — с 2009 года в Тбилиси при посольстве Швейцарии действует секция интересов России. В Москве, также при посольстве Швейцарии, образована секция интересов Грузии.
После парламентских выборов 2012 года и смены власти в стране был сформирован так называемый «Пражский формат» российско-грузинских переговоров на уровне спецпредставителей. С грузинской стороны выступал чрезвычайный и полномочный посол Зураб Абашидзе, с российской — дипломат и сенатор Григорий Карасин. Стороны договорились, что будут обсуждать исключительно торгово-экономические и гуманитарные аспекты межгосударственных отношений. Долгое время формат «Карасин — Абашидзе» оставался единственным прямым каналом связи между Москвой и Тбилиси.