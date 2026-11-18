После парламентских выборов 2012 года и смены власти в стране был сформирован так называемый «Пражский формат» российско-грузинских переговоров на уровне спецпредставителей. С грузинской стороны выступал чрезвычайный и полномочный посол Зураб Абашидзе, с российской — дипломат и сенатор Григорий Карасин. Стороны договорились, что будут обсуждать исключительно торгово-экономические и гуманитарные аспекты межгосударственных отношений. Долгое время формат «Карасин — Абашидзе» оставался единственным прямым каналом связи между Москвой и Тбилиси.