Наталья Ващелюк,

старший аналитик До конца недели валютный курс может оставаться в коридоре 81–84 руб./$ Ослабление рубля, произошедшее после падения цен на нефть, пока остается сдержанным. Вероятно, при отсутствии улучшения нефтяной конъюнктуры и геополитических условий реакция рубля может стать более выраженной через один-два месяца, когда объем экспортной выручки снизится и начнет действовать обновленное бюджетное правило. До конца недели валютный курс может оставаться в коридоре 81–84 руб./$, 12,1–12,6 руб./CNY, 90–93 руб./€.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Геополитика пока не преподносит поводов для оптимизма Рубль успешно сопротивляется глобальному укреплению доллара, которое вызвано ростом ожиданий дальнейшего повышения размера базовой процентной ставки ФРС США на фоне роста инфляции и доходностей казначейских обязательств. С начала месяца рубль потерял к доллару 1,8% — столько же, как и рост индекса доллара в мире за этот период. Фактически рубль стоит на месте, а в числе основного поддерживающего фактора остаются прежние высокие нефтяные цены, которые сохраняют приток валюты в страну, достаточный как минимум для реализации бюджетного правила. Геополитика пока не преподносит поводов для оптимизма, однако и мировые цены на нефть прервали пикирующее снижение.

Илья Федоров,

главный экономист Валютная выручка сформирована по высокой цене нефти в сентябре—октябре Курс рубля дрейфует в сторону 80 руб./$ по мере приближения налогового периода. Валютная выручка, поступающая на рынок, сформирована по высокой цене нефти в сентябре—октябре. Пока ее хватает для сохранения рублем текущих позиций. Полагаем, что в декабре его курс существенно не изменится. Будет все еще относительно высокое предложение валюты при снижении спроса со стороны Минфина. Краткосрочно курс сохранится на уровне 80–83 руб./$.