Курс доллара. Прогноз на 19–20 ноября
В отсутствие значимых новостей с саммита АТЭС рубль ослабил свои позиции. По итогам торгов среды внебиржевой курс доллара закрылся на отметке 82,40 руб./$, что на 64 коп. выше локального минимума, установленного во вторник, но почти на 30 коп. ниже значений закрытия пятницы. Отчасти движение курса определялось поведением американской валюты на мировом рынке. В среду индекс DXY (курс доллара против шести ведущих мировых валют) вырос на 0,3%, до 103,8 пункта, максимума с августа 2025 года. В ближайшие дни поддержку рублю могут оказать экспортеры, которые активизируют продажу валютной выручки для уплаты ноябрьских налогов.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|УК Первая
|80.00-83.00
|Банк Зенит
|82.00
|«БКС Мир инвестиций»
|81.00-83.00
|ПСБ
|75.00-80.00
|Газпромбанк
|81.00-82.50
|Консенсус-прогноз *
|80.95
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
До конца недели валютный курс может оставаться в коридоре 81–84 руб./$
Ослабление рубля, произошедшее после падения цен на нефть, пока остается сдержанным. Вероятно, при отсутствии улучшения нефтяной конъюнктуры и геополитических условий реакция рубля может стать более выраженной через один-два месяца, когда объем экспортной выручки снизится и начнет действовать обновленное бюджетное правило. До конца недели валютный курс может оставаться в коридоре 81–84 руб./$, 12,1–12,6 руб./CNY, 90–93 руб./€.
Геополитика пока не преподносит поводов для оптимизма
Рубль успешно сопротивляется глобальному укреплению доллара, которое вызвано ростом ожиданий дальнейшего повышения размера базовой процентной ставки ФРС США на фоне роста инфляции и доходностей казначейских обязательств. С начала месяца рубль потерял к доллару 1,8% — столько же, как и рост индекса доллара в мире за этот период. Фактически рубль стоит на месте, а в числе основного поддерживающего фактора остаются прежние высокие нефтяные цены, которые сохраняют приток валюты в страну, достаточный как минимум для реализации бюджетного правила. Геополитика пока не преподносит поводов для оптимизма, однако и мировые цены на нефть прервали пикирующее снижение.
Валютная выручка сформирована по высокой цене нефти в сентябре—октябре
Курс рубля дрейфует в сторону 80 руб./$ по мере приближения налогового периода. Валютная выручка, поступающая на рынок, сформирована по высокой цене нефти в сентябре—октябре. Пока ее хватает для сохранения рублем текущих позиций. Полагаем, что в декабре его курс существенно не изменится. Будет все еще относительно высокое предложение валюты при снижении спроса со стороны Минфина. Краткосрочно курс сохранится на уровне 80–83 руб./$.
Мировые позиции доллара показывают укрепление
Курс рубля по-прежнему определяется экспортно-импортным балансом и такими техническими факторами, как операции по покупке валюты в рамках бюджетного правила. Отдельного оптимизма российскому рынку добавляет предстоящая встреча в Шэньчжэне лидеров России, США и КНР. При этом не стоит забывать, что новости геополитики в любой момент могут повысить волатильность курса национальной валюты. Не на стороне рубля спрос импортеров, традиционно присущий этому сезону. Тем временем мировые позиции доллара показывают укрепление на фоне свежей экономической статистики из США, роста розничных продаж на 0,2% месяц к месяцу, удорожания импорта и все активнее звучащих прогнозов ФРС на повышение ставок. В фокусе — и снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США.