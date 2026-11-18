По прогнозам банка Wells Fargo, к марту 2027 года Take-Two Interactive продаст 65 млн копий GTA VI против более раннего прогноза 35 млн. Брокерская компания Oppenheimer также прогнозирует, что в первые три дня после выхода доходы от игры достигнут $1,85 млрд. Для сравнения: продажи GTA V в первые три дня составили около $1 млрд.