Акции разработчика GTA VI выросли на 7,6% в день выхода игры
После начала торгов в день выхода видеоигры Grand Theft Auto VI (GTA VI) акции ее разработчика компании Take-Two Interactive выросли на 7,6%. По подсчетам сервиса Sensor Tower, которые цитирует Reuters, к 18 ноября было куплено 17,1 млн копий GTA VI — это рекордное количество предзаказов в истории видеоигр.
По прогнозам банка Wells Fargo, к марту 2027 года Take-Two Interactive продаст 65 млн копий GTA VI против более раннего прогноза 35 млн. Брокерская компания Oppenheimer также прогнозирует, что в первые три дня после выхода доходы от игры достигнут $1,85 млрд. Для сравнения: продажи GTA V в первые три дня составили около $1 млрд.
GTA VI — одна из самых ожидаемых игр 2026 года. Пока игра доступна в нескольких странах, включая Новую Зеландию и Австралию, в течение нескольких часов она будет запущена и в других странах. Прошлая игра в этой франшизе, GTA V, вышла в 2013 году. GTA VI выходит на консоли последнего поколения — PS5 и Xbox Series X/S.
Сразу после выхода GTA VI получила рекордно высокие оценки критиков. Средний балл новой части игры на Metacritic составил 99 из 100 на основе 146 обзоров критиков.