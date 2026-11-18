Российский футбольный союз отстранил арбитра молодежной лиги за ставки
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил помощника арбитра Молодежной футбольной лиги (МФЛ) и чемпионата Москвы Дмитрия Сафонова. Об этом сообщила пресс-служба РФС.
Ограничения назначили из-за того, что Сафонов нарушил статью 18 регламента союза по этике (запрет на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх). Кроме того, ему назначили штраф в размере 113 тыс. руб. и на 10 лет запретили заниматься деятельностью, связанной с футболом.
По той же статье дисквалифицированы два игрока клуба «Гермес» — Артем Самсонов и Александр Столяренко. Господин Самсонов получил штраф в 50 тыс. рублей и запрет на осуществление футбольной деятельности на два года. Из них 18 месяцев — условный срок. Господину Столяренко запретили на два года осуществлять футбольную деятельность.