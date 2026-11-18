По той же статье дисквалифицированы два игрока клуба «Гермес» — Артем Самсонов и Александр Столяренко. Господин Самсонов получил штраф в 50 тыс. рублей и запрет на осуществление футбольной деятельности на два года. Из них 18 месяцев — условный срок. Господину Столяренко запретили на два года осуществлять футбольную деятельность.