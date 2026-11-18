Автобусы будут привозить пассажиров к железнодорожной станции в Керчи, затем их пересадят на пригородные поезда и повезут в Тамань. Оттуда они вновь продолжат движение на автобусах. Билеты на пригородные поезда нужно будет покупать отдельно.