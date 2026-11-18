Из Крыма возобновили автобусные рейсы на материк и в Белоруссию
В Крыму возобновили автобусные рейсы в пять городов России и Белоруссии. Об этом сообщили в министерстве транспорта РК.
С 19 ноября движение откроется по маршрутам:
Севастополь—Краснодар (отправление из Симферополя ежедневно в 9:25);
Евпатория—Москва (отправление из Евпатории ежедневно в 11:00);
Ялта—Минск (отправление из Ялты через день в 6:25);
20 ноября возобновятся рейсы:
Севастополь—Астрахань (отправление из Симферополя ежедневно в 15:45);
Евпатория—Пятигорск (отправление из Евпатории через день в 5:30);
Автобусы будут привозить пассажиров к железнодорожной станции в Керчи, затем их пересадят на пригородные поезда и повезут в Тамань. Оттуда они вновь продолжат движение на автобусах. Билеты на пригородные поезда нужно будет покупать отдельно.
Вооруженные силы Украины дважды атаковали Крымский мост — 16 и 17 ноября. Проезд автомобилей и поездов по нему временно остановили. Спустя некоторое время перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что поезда вновь пошли по мосту. Специалисты оценивают ущерб от атаки. По предварительным данным, никто не пострадал. Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте. В Минтрансе РФ заявили, что после возобновления железнодорожного сообщения по мосту запустили дополнительные поезда дальнего следования и пригородные составы.