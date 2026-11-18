По данным властей, население Свердловской области за девять лет сократилось на 108,2 тыс. человек. В перспективе число жителей Среднего Урала может снизиться с 4,2 млн до 4,1 млн к 2030 году, а к 2036-у — до 4 млн. В областном правительстве рассчитывают, что в регионе получится преодолеть спад рождаемости уже в ближайшее время и увеличить показатель с 36,1 тыс. появившихся на свет людей до 37,5 тыс. в 2030-м. Власти отметили, что на фоне сокращения населения на Среднем Урале за пять лет возросло число многодетных семей с 62 522 до 80 235. По данным чиновников, это связано с порядком 30 ежемесячными и единовременными выплатами семьям из областного бюджета, включая сертификаты родительского капитала, которых с момента их создания в 2012 году по март 2026-го выдали 112 580.