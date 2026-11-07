Население Свердловской области сократилось на 108 тысяч человек за девять лет
Количество жителей Свердловской области снизилось с начала 2016 года по январь 2025 года на 108 219 человек, что составляет 2,5% от всей численности населения Среднего Урала, следует из данных региональной программы по повышению рождаемости до 2030 года за подписью губернатора Дениса Паслера. Согласно документу, регион занимает пятое место среди субъектов РФ по числу граждан — в начале 2025 года на Среднем Урале проживали 4 млн 221,4 тыс. человек.
Как сказано в программе, численность населения в городах с 2016 года снизилась с 3 млн 669,8 тыс. до 3 млн 627,9 тыс. (на 41,8 тыс.; 1,1% от общего числа горожан), в сельской местности — с 659,8 тыс. до 593,4 тыс. (на 66,4 тыс.; 10,1% от числа жителей малых населенных пунктов). Среди них 1 млн 953,9 тыс. человек являются мужчинами (46,3% от всего населения), 2 млн 269,4 тыс. — женщинами (53,7%).
По данным властей, в начале 2016 года на Среднем Урале появилось на свет 59 840 человек, однако позже соответствующий показатель ежегодно снижался на 3,4-10,8%, в результате чего в 2025 году число родившихся составило всего 35 192. Ежегодно на Среднем Урале снижалось и число абортов — с 34 617 в 2016-м до 15 368 в 2025-м.
«Наблюдается тенденция к снижению, так как из репродуктивного возраста постепенно начали выходить группы женщин, рожденных во второй половине 1970-х и начале 1980-х годов, которым на смену приходят малочисленные поколения женщин, рожденных в 1990-е годы»,— пояснили в программе.
По данным властей, в ближайшие годы число родившихся в регионе должно начать увеличиваться: с 36 139 человек в 2026-м до 37 573 в 2030-м. «Ответственное лицо заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова»,— сказано в документе.
Ранее, в августе, Денис Паслер представил новую Уральскую демографическую доктрину по комплексной поддержке рождаемости и многодетности. Согласно ей материнский капитал увеличится до 800 тыс. руб., студенткам за рождение детей будут выплачивать по 30 тыс. руб. ежемесячно, в старших классах, вузах и ссузах введут уроки семьеведения и установят гибкий график на предприятиях для молодых и многодетных семей. Господин Паслер пояснил, что ее главной задачей является показать молодежи, что рождение детей не нужно откладывать на потом. Доктрина начнет действовать с 1 января 2027 года, на ее реализацию намерены выделить более 2,5 млрд руб. из областного бюджета.