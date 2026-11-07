Население Свердловской области сократилось на 108 тысяч человек за девять лет

По данным властей, в начале 2016 года на Среднем Урале появилось на свет 59 840 человек, однако позже соответствующий показатель ежегодно снижался на 3,4-10,8%, в результате чего в 2025 году число родившихся составило всего 35 192. Ежегодно на Среднем Урале снижалось и число абортов — с 34 617 в 2016-м до 15 368 в 2025-м.