Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о халатности и убийстве. Ситуацию взяла на личный контроль уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она сообщила, что сейчас братьям и сестрам погибшей девочки ничего не угрожает.