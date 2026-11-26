В Вологде задержаны родители умершей от истощения девочки
В Вологде задержали многодетных родителей, чья пятилетняя дочь умерла от истощения. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
О смерти пятилетней девочки стало известно утром 26 ноября. Помимо погибшей, в семье задержанных воспитывались еще 12 детей, 11 из которых — несовершеннолетние. Девять детей госпитализировали, у семилетнего мальчика также диагностировали истощение. Во время дачи показаний мать погибшей заявила, что не вызывала скорую, поскольку надеялась откормить ребенка кашей.
Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о халатности и убийстве. Ситуацию взяла на личный контроль уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она сообщила, что сейчас братьям и сестрам погибшей девочки ничего не угрожает.