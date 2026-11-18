Депутаты увеличили маткапитал в Свердловской области до 800 тысяч рублей
500 тыс. руб. — за третьего ребенка;
600 тыс. руб. — за четвертого;
700 тыс. руб. — за пятого;
800 тыс. руб. — шестого и «каждого последующего».
Как сказано в тексте законопроекта, свердловчане смогут направить региональный материнский капитал на покупку или возведение жилого помещения, создание или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, приобретение садовых или огородных земельных участков, садовых домов на территории Свердловской области, подключение к газовым сетям и сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения в регионе, покупку товаров для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, оплату образовательных и медицинских услуг ребенку.
По данным властей, население Свердловской области за девять лет сократилось на 108,2 тыс. человек. В перспективе число жителей Среднего Урала может снизиться с 4,2 млн до 4,1 млн к 2030 году, а к 2036-у — до 4 млн. В областном правительстве рассчитывают, что в регионе получится преодолеть спад рождаемости уже в ближайшее время и увеличить показатель с 36,1 тыс. появившихся на свет людей до 37,5 тыс. в 2030-м. Власти отметили, что на фоне сокращения населения на Среднем Урале за пять лет возросло число многодетных семей с 62 522 до 80 235. По данным чиновников, это связано с порядком 30 ежемесячными и единовременными выплатами семьям из областного бюджета, включая сертификаты родительского капитала, которых с момента их создания в 2012 году по март 2026-го выдали 112 580.