Число жителей Свердловской области снизится до 4 млн человек к 2036 году

Власти пояснили, что количество жителей Свердловской области снижается из-за выхода из репродуктивного возраста группы женщин 1970-х и 1980-х годов рождения, которым на смену приходят малочисленные поколения женщин, рожденных в 1990-е. Как сказано в региональной программе, число родившихся уральцев снижалось с 59,8 тыс. в 2016 году на 3,4-10,8% в год, и к 2025-у достигло всего 35,1 тыс. В правительстве подчеркнули, что намерены изменить ситуацию в ближайшее время: уже с 2026 года показатель должен возрасти с 36,1 тыс. появившихся на свет до 37,5 тыс. в 2030-м. «Ответственное лицо заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова»,— сказано в документе.