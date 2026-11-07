Число жителей Свердловской области снизится до 4 млн человек к 2036 году
Численность населения Свердловской области может сократиться с 4 млн 221,4 тыс. человек до 4 млн 122,9 тыс. граждан к 2030 году и до 4 млн 44,7 тыс. уральцев в 2036-м, следует из данных региональной программы по повышению рождаемости за подписью губернатора Дениса Паслера. Согласно документу, с 2016 года Средний Урал уже лишился более 108 тыс. жителей.
По прогнозам властей, к 2030 году число мужчин в Свердловской области снизится с 1 млн 953,9 тыс. до 1 млн 905,3 тыс., женщин — с 2 млн 269,4 тыс. до 2 млн 217,6 тыс. В трудоспособном возрасте будут находиться 2 млн 491,5 тыс. уральцев, количество детей составит 710,3 тыс., пенсионеров — 921,1 тыс.
К 2036 году в регионе останется 1 млн 847,5 тыс. мужчин и 2 млн 170,2 тыс. женщин. Число уральцев в трудоспособном возрасте увеличится до 2 млн 501,8 тыс. человек, а пенсионеров — до 934,2 тыс. Количество детей снизится до 608,7 тыс.
Власти пояснили, что количество жителей Свердловской области снижается из-за выхода из репродуктивного возраста группы женщин 1970-х и 1980-х годов рождения, которым на смену приходят малочисленные поколения женщин, рожденных в 1990-е. Как сказано в региональной программе, число родившихся уральцев снижалось с 59,8 тыс. в 2016 году на 3,4-10,8% в год, и к 2025-у достигло всего 35,1 тыс. В правительстве подчеркнули, что намерены изменить ситуацию в ближайшее время: уже с 2026 года показатель должен возрасти с 36,1 тыс. появившихся на свет до 37,5 тыс. в 2030-м. «Ответственное лицо заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова»,— сказано в документе.
Ранее, в августе, Денис Паслер представил новую Уральскую демографическую доктрину по комплексной поддержке рождаемости и многодетности. Согласно ей материнский капитал увеличится до 800 тыс. руб., студенткам за рождение детей будут выплачивать по 30 тыс. руб. ежемесячно, в старших классах, вузах и ссузах введут уроки семьеведения и установят гибкий график на предприятиях для молодых и многодетных семей. Господин Паслер пояснил, что ее главной задачей является показать молодежи, что рождение детей не нужно откладывать на потом. Доктрина начнет действовать с 1 января 2027 года, на ее реализацию намерены выделить более 2,5 млрд руб. из областного бюджета.