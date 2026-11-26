Изначально господин Ролдугин не признал вину, 10 апреля его отправили в СИЗО. Защита просила назначить более мягкую меру пресечения, ссылаясь на тяжелую болезнь одного из детей фигуранта, а также на отсутствие денег у семьи в случае его ареста. В июне Тверской райсуд Москвы перевел Олега Ролдугина под домашний арест. Позже стало известно, что одной из причин для этого стало частичное признание вины журналистом.