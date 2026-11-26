«Шерлок» довел до суда
Журналист Олег Ролдугин признал вину частично
Суд в Москве приступил к рассмотрению дела обозревателя «Новой газеты» (издание признано иноагентом) Олега Ролдугина. Ему инкриминируется незаконное использование Telegram-бота «Шерлок» для получения доступа к закрытым базам персональных данных граждан при написании материалов. Журналист частично признал вину, однако заявил, что не считал такие действия нарушением закона.
В Никулинском райсуде Москвы 26 ноября началось слушание по существу уголовного дела Олега Ролдугина. Он обвиняется в незаконном использовании персональных данных, совершенном в составе группы (п. «в», ч. 3, ст. 272.1 УК РФ). В начале заседания прокурор обратилась к суду с ходатайством о закрытии процесса от прессы и публики. Просьба объяснялась риском разглашения государственной информации и персональных данных должностных лиц. Судья удовлетворил прошение и потребовал журналистов и слушателей покинуть зал заседания.
В «Новой газете» (признана иноагентом, прекратила свою деятельность) Олег Ролдугин работал обозревателем и исполнительным редактором. Ранее был главным редактором издания «Собеседник» (признано иноагентом) вплоть до его закрытия в конце 2024 года. Специализируется на журналистских расследованиях.
После слушания адвокат обвиняемого Марина Андреева рассказала журналистам, что на заседании огласили обвинительное заключение, материалы дела и показания свидетелей. Также был проведен допрос самого Олега Ролдугина и его супруги Натальи. В суде журналист частично признал вину, подтвердив, что действительно использовал бота для «пробивания» баз данных под названием «Шерлок». Полученную информацию он использовал при написании статей.
Фигурант отметил, что не считал свои действия нарушением закона. Госпожа Андреева также заявила об оспаривании наличия в деле доказательств того, что журналист действовал в составе группы лиц.
Олега Ролдугина задержали утром 9 апреля у него дома. Параллельно силовики пришли с обыском в редакцию «Новой газеты» (издание признано в России иноагентом), где следственно-оперативные мероприятия продолжались 13 часов и закончились в час ночи. Сыщики изъяли технику и документы.
Изначально господин Ролдугин не признал вину, 10 апреля его отправили в СИЗО. Защита просила назначить более мягкую меру пресечения, ссылаясь на тяжелую болезнь одного из детей фигуранта, а также на отсутствие денег у семьи в случае его ареста. В июне Тверской райсуд Москвы перевел Олега Ролдугина под домашний арест. Позже стало известно, что одной из причин для этого стало частичное признание вины журналистом.
Предполагается, что процесс много времени не займет и в декабре состоятся прения сторон. По вменяемой в вину господину Ролдугину статье УК ему грозит вплоть до шести лет колонии.