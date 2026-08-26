Молодую семью подкрепят рублем

Губернатор Свердловской области Денис Паслер представил новую Уральскую демографическую доктрину. Как объяснил глава региона, это комплексная поддержка рождаемости и многодетности. Согласно ей материнский капитал увеличится до 800 тыс. руб., студенткам за рождение детей будут выплачивать по 30 тыс. руб. ежемесячно, в старших классах, вузах и ссузах введут уроки семьеведения и установят гибкий график на предприятиях для молодых и многодетных семей. Новая доктрина начнет действовать с 1 января 2027 года, по словам губернатора, ее задача — показать молодым людям, что рождение детей не нужно откладывать на потом. Подробнее — в подборке «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Маткапитал 800 тыс. руб.

Максимальный размер регионального материнского капитала увеличат со 182 тыс. до 800 тыс. руб. По словам губернатора Дениса Паслера, ранее женщины могли получить выплату в 182 тыс. руб. за рождение третьего или последующего ребенка единожды. Сейчас семьи смогут получить 500 тыс. руб. за третьего ребенка, 600 тыс. руб. за четвертого, 700 тыс. руб. за пятого и 800 тыс. руб. за шестого и последующих. Если женщина родит третьего и последующего ребенка до 29 лет включительно, то ей сразу выплатят максимальную сумму — 800 тыс. руб. Выплату смогут получить сразу или ежемесячно в течение трех лет. Если семья выберет второй вариант, например получать за третьего ребенка 13,9 тыс. руб. в месяц в течение трех лет, то эти деньги можно будет тратить на любые нужды.

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30 тыс. руб. мамам-студенткам

Студентки средних специальных и высших учебных заведений, родившие во время обучения, будут ежемесячно получать по 30 тыс. руб. до получения образования или до трехлетия ребенка. «Оставим выплату на улучшение жилищных условий женщине, родившей первого ребенка в возрасте до 23 лет включительно, но расширим возможности расходования. Ее можно будет потратить на уплату процентов или основного долга по кредиту на приобретение жилья, а также на первоначальный взнос при покупке жилья»,— заявил Денис Паслер.

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Учебный план для мам

Свердловские власти прорабатывают вопрос с руководством средних специальных и высших учебных заведений о переводе на индивидуальный учебный план студенток, родивших во время учебы. В учебных заведениях планируют создать комнаты матери и ребенка.

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Семья по стандарту

В организации культуры, спорта и общественного питания внедрят семейно-ориентированный стандарт. Так, по словам главы региона, учреждения будут работать по принципу «чем больше семья, тем больше возможностей». «Здесь мы имеем в виду не только скидки для многодетных, но и организацию новых пространств, приоритетное обслуживание в социальных учреждениях. Прорабатываем перевод детских садов на гибкий график работы, организацию продленки для детей младшего школьного возраста и создание клубов многодетных семей»,— пояснил губернатор.

Свердловские компании будут вводить гибкий график для молодых и многодетных родителей.

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Молодежь обучат семьеведению

Для старшеклассников и студентов введут курс семьеведения. По словам губернатора Дениса Паслера, он уже поручил министерству образования региона разработать и внедрить в учебные планы данный предмет.

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Энциклопедия семейных ценностей

Власти Свердловской области намерены подготовить «большую энциклопедию» о семейных ценностях. Книгу хотят разместить в мультимедийном парке «Россия — Моя история». Там также хотят установить музейную экспозицию «Два крыла одного полета».

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