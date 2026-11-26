Le Monde узнала о разногласиях в НАТО насчет гарантий безопасности Украине
Европейские союзники США по НАТО усомнились в предложенных американской стороной гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники.
Пятая статья устава НАТО излагает принцип коллективной обороны. Согласно ему, нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех членов НАТО.
Собеседник Le Monde из дипломатических кругов одной из стран НАТО раскритиковал предложение США: «Что значит „близко к статье 5“? Вы либо в НАТО, либо вне его. Промежуточного состояния нет». По данным газеты, европейцы опасаются постепенного отхода США от участия в урегулировании конфликта.