Собеседник Le Monde из дипломатических кругов одной из стран НАТО раскритиковал предложение США: «Что значит „близко к статье 5“? Вы либо в НАТО, либо вне его. Промежуточного состояния нет». По данным газеты, европейцы опасаются постепенного отхода США от участия в урегулировании конфликта.