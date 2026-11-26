По информации газеты, в ходе осмотра, проведенного сотрудниками силовых ведомств, никакой бомбы на месте обнаружено не было. Представитель ВМС Великобритании сообщил изданию, что база продолжает функционировать в полном объеме. Расследование инцидента продолжается.