Злоумышленники сообщили о минировании штаб-квартиры ВМС Великобритании
Как пишет газета The Independent, угроза о минировании поступила по телефону на базу HMS Excellent в Портсмуте. Там располагаются штаб-квартира командования Королевских военно-морских сил, военная школа водолазов и учебный комплекс по борьбе с ЧС на кораблях. На сообщение отреагировали силы полиции и Министерства обороны Великобритании.
По информации газеты, в ходе осмотра, проведенного сотрудниками силовых ведомств, никакой бомбы на месте обнаружено не было. Представитель ВМС Великобритании сообщил изданию, что база продолжает функционировать в полном объеме. Расследование инцидента продолжается.