На этом посту парламентарий сменил бывшего коллегу по Думе, политтехнолога Дмитрия Гусева, не переизбравшегося в девятый созыв нижней палаты. В беседе с “Ъ” господин Гусев назвал ротацию «плановой» и подчеркнул, что партию покидать не намерен.