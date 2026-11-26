Московское отделение «Справедливой России» возглавил Сергей Кабышев
Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Москве возглавил депутат Госдумы, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев. Об этом сообщили в партийной пресс-службе.
На этом посту парламентарий сменил бывшего коллегу по Думе, политтехнолога Дмитрия Гусева, не переизбравшегося в девятый созыв нижней палаты. В беседе с “Ъ” господин Гусев назвал ротацию «плановой» и подчеркнул, что партию покидать не намерен.
В 2027 году в Москве запланирована масштабная муниципальная избирательная кампания: кандидаты поборются за более чем 1,5 тыс. мандатов в 122 районных советах. Примечательно, что партию «Новые люди» на эти столичные выборы поведет бывшая руководительница центрального аппарата «Справедливой России» Анастасия Павлюченкова.