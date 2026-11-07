Количество многодетных семей в Свердловской области возросло на 28% за пять лет

Как сказано в документе, количество семей тремя детьми возросло с 49 тыс. до 62 тыс. (на 26,62%), с четырьмя — с 9,3 тыс. до 12,6 тыс. (на 35,95%), с пятью — с 2,8 тыс. до 3,8 тыс. (на 34,84%), с шестью — с 829 до 1 тыс. (на 25,67%), с семью — с 275 до 342 (на 24,36%), с восемью — со 103 до 134 (на 30,1%), с десятью и более — с 26 до 38 (на 46,15%). Число семей с девятью детьми снизилось с 52 до 40 (на 23,08%).