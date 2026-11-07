Количество многодетных семей в Свердловской области возросло на 28% за пять лет
Число многодетных семей в Свердловской области увеличилось с 62 522 в 2020 году до 80 235 в 2025-м, следует из данных региональной программы по повышению рождаемости за подписью губернатора Дениса Паслера. Рост показателя произошел на фоне спада ежегодной рождаемости за аналогичный период на Среднем Урале с 43 992 человек до 35 192.
Как сказано в документе, количество семей тремя детьми возросло с 49 тыс. до 62 тыс. (на 26,62%), с четырьмя — с 9,3 тыс. до 12,6 тыс. (на 35,95%), с пятью — с 2,8 тыс. до 3,8 тыс. (на 34,84%), с шестью — с 829 до 1 тыс. (на 25,67%), с семью — с 275 до 342 (на 24,36%), с восемью — со 103 до 134 (на 30,1%), с десятью и более — с 26 до 38 (на 46,15%). Число семей с девятью детьми снизилось с 52 до 40 (на 23,08%).
Власти отметили, что рост показателя связан с порядка 30 ежемесячными и единовременными выплатами из бюджета Свердловской области семьям. В их числе сертификаты на региональный материнский капитал, которых с момента их создания в 2012 году по март 2026-го выдали 112 580 раз. В 2026-м его размер составляет 182,4 тыс. руб., в случае рождения трех и более детей — 273,7 тыс. руб. Среди 11 направлений, по которым можно направить средства, 53% семей выбирают приобретение жилья.
Одновременно с ростом числа многодетных семей в регионе за девять лет снизилась численность населения на 108,2 тыс. человек. Власти прогнозируют, что к 2030 году количество свердловчан может сократиться с 4,2 млн до 4,1 млн, а к 2036-у — до 4 млн. В областном правительстве рассчитывают, что на Среднем Урале получится преодолеть спад рождаемости уже в ближайшее время и увеличить показатель с 36,1 тыс. появившихся на свет людей до 37,5 тыс. в 2030-м. Ответственной за выполнение задачи утверждена заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.
Ранее, в августе, Денис Паслер представил новую Уральскую демографическую доктрину по комплексной поддержке рождаемости и многодетности. Согласно ей региональный материнский капитал увеличится до 800 тыс. руб., студенткам за рождение детей будут выплачивать по 30 тыс. руб. ежемесячно, в старших классах, вузах и ссузах введут уроки семьеведения и установят гибкий график на предприятиях для молодых и многодетных семей. Господин Паслер пояснил, что ее главной задачей является показать молодежи, что рождение детей не нужно откладывать на потом. Доктрина начнет действовать с 1 января 2027 года, на ее реализацию намерены выделить более 2,5 млрд руб. из областного бюджета.