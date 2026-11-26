Замминистра обороны Осьмаков принял участие в консультациях с ВС Китая
Замминистра обороны Василий Осьмаков принял участие в первом раунде стратегических консультаций с оборонным ведомством Китая. Об этом сообщает пресс-служба российского министерства. Встреча состоялась в формате видеоконференции.
Стороны обсудили договоренности, достигнутые главами двух государств, а также обстановку в мире и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, участники переговоров обменялись мнениями о расширении отношений в военной сфере. По итогам встречи они договорились о регулярном проведении таких консультаций, следует из заявления Министерства обороны Китая.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходил 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Тогда глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев отмечал, что страны могут приступить к совместному производству вооружений в ближайшее время. Он добавил, что между Россией и Китаем уже есть утвержденная программа, которая позволит им перейти к технологическому сотрудничеству в сфере противоракетной обороны, военно-морского флота и космоса.