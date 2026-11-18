В Липецке не состоялся очередной электронный аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) площадью 1,6 га в промышленной зоне на улице Ковалева, 109б. Начальная цена лота составляла 2,4 млн руб. Прием заявок проходил со 2 октября по 16 ноября, однако за это время не поступило ни одной заявки. Информация об этом опубликована в ГИС «Торги».