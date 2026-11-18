В Липецке вновь не состоялся аукцион на развитие участка на улице Ковалева
В Липецке не состоялся очередной электронный аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) площадью 1,6 га в промышленной зоне на улице Ковалева, 109б. Начальная цена лота составляла 2,4 млн руб. Прием заявок проходил со 2 октября по 16 ноября, однако за это время не поступило ни одной заявки. Информация об этом опубликована в ГИС «Торги».
Участок находится в федеральной собственности. Его разрешенное использование — под учебный корпус, однако утвержденная концепция КРТ предусматривает размещение объектов промышленного, коммунально-складского и общественно-делового профиля. Потенциальным инвесторам предлагалось возвести многофункциональный комплекс высотой до семи этажей, нежилые здания, а также инженерную и транспортную инфраструктуру. Совокупная площадь строений может составить от 5 тыс. до 15 тыс. кв. м.
Новые торги пока не объявлены.
Предыдущий аукцион на право КРТ этого участка по той же начальной цене не состоялся из-за отсутствия заявок. На первых торгах стоимость лота была выше — 2,9 млн руб.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что ГК «Выбор» бывшего депутата Воронежской облдумы Александра Цыбаня приступила к разработке архитектурно-градостроительной концепции КРТ на участке площадью 15,7 га на Московском проспекте в Воронеже — бывшем студгородке ВГТУ. Компания выиграла торги, предложив за право застройки 855,9 млн руб. В ходе аукциона начальная цена лота выросла в шесть раз.