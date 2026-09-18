Не состоялся третий аукцион на застройку 1,6 га в Липецке по КРТ за 2 млн

В Липецке признали несостоявшимся третий аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) площадью 1,6 га в промышленной зоне на улице Ковалева, 109б. Как следует из документации, на торги со стартовой ценой 2,4 млн руб. не поступило ни одной заявки. Новый аукцион пока не объявлен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок под КРТ на улице Ковалева в Липецке

Фото: из аукционной документации Участок под КРТ на улице Ковалева в Липецке

Фото: из аукционной документации

Выставлявшийся на аукцион участок находится в федеральной собственности. Его разрешенное использование — под учебный корпус, однако утвержденная концепция КРТ предусматривает размещение объектов промышленного, коммунально-складского и общественно-делового профиля. Инвестору предлагалось возвести многофункциональный комплекс высотой до семи этажей, нежилые здания, а также инженерную и транспортную инфраструктуру. Совокупная площадь строений должна была составить от 5 тыс. до 15 тыс. кв. м.

Два предыдущих аукциона по этой площадке также не состоялись из-за отсутствия претендентов. На тех торгах начальная стоимость составляла 2,9 млн руб.

Сегодня стало известно, что аукцион на право КРТ площадью 0,93 га в переулке Отличников в Воронеже не состоялся из-за отсутствия претендентов. Начальная цена лота оценивалась в 12,4 млн руб.

Кабира Гасанова