В Липецке никто не захотел застраивать 1,6 га в федеральной собственности

Не состоялся повторный аукцион на комплексное развитие территории (КРТ) на улице Ковалева в Липецке. Это связано с отсутствием заявок на участие в нем, следует из итогового протокола. Начальная цена лота составляла 2,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок площадью 1,6 га под КРТ на улице Ковалева в промышленной зоне Липецка

Фото: из документации торгов, Коммерсантъ Участок площадью 1,6 га под КРТ на улице Ковалева в промышленной зоне Липецка

Фото: из документации торгов, Коммерсантъ

Согласно документации торгов, участок под КРТ находится в федеральной собственности. Он расположен в промзоне, разрешенный вид использования — для учебного корпуса. При этом подготовленная концепция КРТ допускает размещение объектов промышленного, коммунально-складского и общественно-делового назначения. В частности, требуется построить многофункциональный комплекс со зданиями промышленного, коммунально-складского или общественно-делового назначения высотой до семи этажей, нежилые здания, сооружения инженерной и транспортной инфраструктуры. Площадь этих объектов должна быть не менее 5 тыс. кв. м и не более 15 тыс. кв. м.

Также на участке нужно снести объект незавершенного строительства площадью 3 тыс. кв. м и выполнить благоустройство зеленых зон, улично-дорожной сети и автомобильной парковки. Срок аренды участка — пять лет. Арендная плата — 182,9 руб. за 1 кв. м в год.

Предыдущие торги на КРТ участка на улице Ковалева в Липецке также не состоялись из-за отсутствия заявок.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», девелоперская ГК «Развитие» Сергея Гончарова готовит проект КРТ территории бывшего завода «Электроприбор» в Воронеже. Его планируют реализовать в две очереди до 2038 года. Предварительный объем инвестиций превышает 20 млрд руб.

Подробнее о проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова