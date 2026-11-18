Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что право на застройку бывшего студенческого городка ВГТУ на Московском проспекте получила местная ГК «Выбор». Проект предполагает строительство до 150 тыс. кв. м жилья, детских садов и школы. Совокупные вложения в него эксперты предварительно оценивают в 14–19,5 млрд руб. Они обращают внимание на то, что застройщику предстоит возводить жилой квартал 13 лет и что конъюнктура рынка за это время может измениться.