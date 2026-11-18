«Выбор» приступил к разработке архитектурной идеи для квартала общежитий ВГТУ
Группа компаний «Выбор» (бывшего депутата воронежской облдумы Александра Цыбаня) начала разработку архитектурно-градостроительной концепции для комплексного развития территории (КРТ) площадью 15,7 га на Московском проспекте, 179 в Воронеже. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в компании.
Структура «Выбора» стала победителем торгов, предложив за право застройки бывшего студенческого городка ВГТУ 855,9 млн руб. В ходе аукциона начальная цена выросла в шесть раз. ГК обошла пятерых конкурентов, включая «Развитие» и «Энко».
«Для нас площадка на Московском проспекте, 179 — гораздо больше, чем просто новый строительный проект. Это возможность продолжить развитие территории, которую мы хорошо знаем и с которой уже давно работаем. Рядом находится наш жилой комплекс "Грин Парк"»,— сообщил девелопер.
Благодаря автобусному сообщению, уверен застройщик, будущая территория будет «органично связана с городской транспортной системой». Другое преимущество, по их мнению, — инженерная инфраструктура, так как рядом компанией уже проложены новые коммуникации.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что право на застройку бывшего студенческого городка ВГТУ на Московском проспекте получила местная ГК «Выбор». Проект предполагает строительство до 150 тыс. кв. м жилья, детских садов и школы. Совокупные вложения в него эксперты предварительно оценивают в 14–19,5 млрд руб. Они обращают внимание на то, что застройщику предстоит возводить жилой квартал 13 лет и что конъюнктура рынка за это время может измениться.