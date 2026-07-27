Путин о решающем этапе для России, эффективности депутатов и целях СВО

Президент России Владимир Путин встретился с депутатами Госдумы VIII созыва. Он поблагодарил их за работу «на благо России», выразил уверенность в победе страны в конфликте с Украиной, заявил о наступлении решающего этапа в жизни Отечества, а также предупредил о рисках ускорения инфляции. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева) и председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Решающий этап Прошедшие пять лет были сложными и крайне ответственными для истории.

Последние годы являются одним из решающих этапов в жизни Отечества.

Россия продолжает отстаивать безопасность, справедливость и правду.

Народ России ответил внутренней сплоченностью на испытания и давление на страну.

Сейчас в борьбе и острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства.

В основе всех решений РФ лежат интересы граждан.

Россия проходит непростой период, не забывая о внутренних вопросах.

Россия ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни россиян и борьбе с бедностью.

Бюджетный цикл на следующую трехлетку будет иметь социальную направленность, а не только обеспечивать оборону и безопасность России.

В России есть риски ускорения инфляции.

СВО Весь российский народ поддерживает участников СВО, мы сделаем все для победы России.

РФ добьется своих целей в СВО.

Сформирована и продолжает развиваться целостная система прав участников СВО и их семей.

Враги России, будучи не в силах победить ее на поле боя, делают ставку на откровенно террористические методы.

О депутатах Благодарю депутатов за совместную работу на благо России, эффективную работу по защите национального суверенитета и принятие эффективных антисанкционных мер.

Депутаты Госдумы VIII созыва полностью оправдали высокий статус народных представителей, проявили преданность Родине и твердость.

Депутаты быстро и качественно принимали решения, необходимые для России, в этом участвовали все фракции.

Разные политические силы в Госдуме проявили сплоченность.

Вклад всех фракций уходящего созыва был весомым.

Используйте предвыборный период «максимально рачительно и продуктивно», собирая наказы людей.

Партии будут вести предвыборную кампанию с уважением к избирателям и конкурентам.

Санкции Россия давно сталкивается с попытками ограничения со стороны Запада.

С 2022 года санкционная машина была запущена на полный ход.

Россия сталкивалась с давлением и до «русской весны» 2014 года, а с 2022 года Запад ставит рекорды по санкциям.

Запад пытается подорвать экономику, науку России, но российский народ не сломить.

Власти РФ вместе с обществом готовы дать решительный отпор любым антироссийским шагам.

Западные санкции против России наносят ущерб самим инициаторам.

Эрдни Кагалтынов