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Путин о решающем этапе для России, эффективности депутатов и целях СВО

Путин: Россия добьется своих целей в СВО

Президент России Владимир Путин встретился с депутатами Госдумы VIII созыва. Он поблагодарил их за работу «на благо России», выразил уверенность в победе страны в конфликте с Украиной, заявил о наступлении решающего этапа в жизни Отечества, а также предупредил о рисках ускорения инфляции. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».

Президент России Владимир Путин (слева) и председатель Госдумы Вячеслав Володин

Президент России Владимир Путин (слева) и председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин (слева) и председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Решающий этап

  • Прошедшие пять лет были сложными и крайне ответственными для истории.
  • Последние годы являются одним из решающих этапов в жизни Отечества.
  • Россия продолжает отстаивать безопасность, справедливость и правду.
  • Народ России ответил внутренней сплоченностью на испытания и давление на страну.
  • Сейчас в борьбе и острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства.
  • В основе всех решений РФ лежат интересы граждан.
  • Россия проходит непростой период, не забывая о внутренних вопросах.
  • Россия ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни россиян и борьбе с бедностью.
  • Бюджетный цикл на следующую трехлетку будет иметь социальную направленность, а не только обеспечивать оборону и безопасность России.
  • В России есть риски ускорения инфляции.

СВО

  • Весь российский народ поддерживает участников СВО, мы сделаем все для победы России.
  • РФ добьется своих целей в СВО.
  • Сформирована и продолжает развиваться целостная система прав участников СВО и их семей.
  • Враги России, будучи не в силах победить ее на поле боя, делают ставку на откровенно террористические методы.

О депутатах

  • Благодарю депутатов за совместную работу на благо России, эффективную работу по защите национального суверенитета и принятие эффективных антисанкционных мер.
  • Депутаты Госдумы VIII созыва полностью оправдали высокий статус народных представителей, проявили преданность Родине и твердость.
  • Депутаты быстро и качественно принимали решения, необходимые для России, в этом участвовали все фракции.
  • Разные политические силы в Госдуме проявили сплоченность.
  • Вклад всех фракций уходящего созыва был весомым.
  • Используйте предвыборный период «максимально рачительно и продуктивно», собирая наказы людей.
  • Партии будут вести предвыборную кампанию с уважением к избирателям и конкурентам.

Санкции

  • Россия давно сталкивается с попытками ограничения со стороны Запада.
  • С 2022 года санкционная машина была запущена на полный ход.
  • Россия сталкивалась с давлением и до «русской весны» 2014 года, а с 2022 года Запад ставит рекорды по санкциям.
  • Запад пытается подорвать экономику, науку России, но российский народ не сломить.
  • Власти РФ вместе с обществом готовы дать решительный отпор любым антироссийским шагам.
  • Западные санкции против России наносят ущерб самим инициаторам.

Эрдни Кагалтынов

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