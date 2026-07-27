Путин о решающем этапе для России, эффективности депутатов и целях СВО
Путин: Россия добьется своих целей в СВО
Президент России Владимир Путин встретился с депутатами Госдумы VIII созыва. Он поблагодарил их за работу «на благо России», выразил уверенность в победе страны в конфликте с Украиной, заявил о наступлении решающего этапа в жизни Отечества, а также предупредил о рисках ускорения инфляции. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин (слева) и председатель Госдумы Вячеслав Володин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Решающий этап
- Прошедшие пять лет были сложными и крайне ответственными для истории.
- Последние годы являются одним из решающих этапов в жизни Отечества.
- Россия продолжает отстаивать безопасность, справедливость и правду.
- Народ России ответил внутренней сплоченностью на испытания и давление на страну.
- Сейчас в борьбе и острой конкуренции складываются контуры нового мироустройства.
- В основе всех решений РФ лежат интересы граждан.
- Россия проходит непростой период, не забывая о внутренних вопросах.
- Россия ставит амбициозные цели по повышению уровня жизни россиян и борьбе с бедностью.
- Бюджетный цикл на следующую трехлетку будет иметь социальную направленность, а не только обеспечивать оборону и безопасность России.
- В России есть риски ускорения инфляции.
СВО
- Весь российский народ поддерживает участников СВО, мы сделаем все для победы России.
- РФ добьется своих целей в СВО.
- Сформирована и продолжает развиваться целостная система прав участников СВО и их семей.
- Враги России, будучи не в силах победить ее на поле боя, делают ставку на откровенно террористические методы.
О депутатах
- Благодарю депутатов за совместную работу на благо России, эффективную работу по защите национального суверенитета и принятие эффективных антисанкционных мер.
- Депутаты Госдумы VIII созыва полностью оправдали высокий статус народных представителей, проявили преданность Родине и твердость.
- Депутаты быстро и качественно принимали решения, необходимые для России, в этом участвовали все фракции.
- Разные политические силы в Госдуме проявили сплоченность.
- Вклад всех фракций уходящего созыва был весомым.
- Используйте предвыборный период «максимально рачительно и продуктивно», собирая наказы людей.
- Партии будут вести предвыборную кампанию с уважением к избирателям и конкурентам.
Санкции
- Россия давно сталкивается с попытками ограничения со стороны Запада.
- С 2022 года санкционная машина была запущена на полный ход.
- Россия сталкивалась с давлением и до «русской весны» 2014 года, а с 2022 года Запад ставит рекорды по санкциям.
- Запад пытается подорвать экономику, науку России, но российский народ не сломить.
- Власти РФ вместе с обществом готовы дать решительный отпор любым антироссийским шагам.
- Западные санкции против России наносят ущерб самим инициаторам.