Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы сообщил, что экономика страны по паритету покупательной способности ВВП занимает четвертое место в мире — после Китая, США и Индии — и первое в Европе.

Владимир Путин отметил устойчивость российской экономической и финансовой системы, которая позволяет успешно решать задачи развития промышленности, оборонных отраслей и социальной сферы.

По словам Владимира Путина, несмотря на риски инфляции, сегодняшняя экономическая система надежна. Он также коснулся антироссийских санкций, заявив, что западные страны ставят рекорды по их количеству, однако эти меры оказываются бесполезными.