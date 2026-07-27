Путин: Россия по паритету покупательной способности заняла первое место в Европе
Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы сообщил, что экономика страны по паритету покупательной способности ВВП занимает четвертое место в мире — после Китая, США и Индии — и первое в Европе.
Владимир Путин отметил устойчивость российской экономической и финансовой системы, которая позволяет успешно решать задачи развития промышленности, оборонных отраслей и социальной сферы.
По словам Владимира Путина, несмотря на риски инфляции, сегодняшняя экономическая система надежна. Он также коснулся антироссийских санкций, заявив, что западные страны ставят рекорды по их количеству, однако эти меры оказываются бесполезными.
Заявления Президента РФ Владимира Путина об устойчивости российской экономики регулярно озвучиваются в контексте внешнего давления и санкций, которые, по его словам, не смогли подорвать экономическое самочувствие страны. Он подчеркивает, что Россия уверенно справляется с внешним давлением и финансово-технологической агрессией, а экономика демонстрирует гибкость и устойчивость. Эти утверждения делались на фоне того, что западные страны активно вводили антироссийские санкции, целью которых, как правило, являлось оказание давления на Россию.
Экономика России, по словам Владимира Путина, адаптируется к новым реалиям, и правительство принимает меры для стимулирования структурных изменений и запуска нового инвестиционного цикла. Президент неоднократно отмечал, что ситуация в экономике стабилизируется, а некоторые показатели, такие как ВВП и инфляция, оказались лучше или стабилизированнее, чем прогнозировалось ранее, вопреки ожиданиям западных аналитиков. Замедление роста ВВП, в частности, в 2025 году, Президент Путин назвал «рукотворным», связанным с целенаправленными мерами по снижению инфляции.