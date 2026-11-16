Главные новости за 16 ноября. Ростов-на-Дону и область
Совет Евросоюза добавил в санкционный перечень контролируемый акционерами «Ростсельмаша» «Сельмашбанк». Документ опубликован 16 ноября. В обосновании ЕС указано, что «Сельмашбанк» принадлежит и находится под контролем акционеров одного из пяти крупнейших машиностроительных предприятий РФ — «Ростсельмаша».
В Азове Ростовской области в результате атаки беспилотников ранены трое мужчин. Они доставлены в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. В городе также произошли возгорания на четырех производственных объектах. В Миллеровском районе, в слободе Рогалик, обломки БПЛА повредили три частных дома и газопровод, после падения фрагментов возник пожар. Пострадавших там нет.
Суд Новочеркасска приговорил врача одного из медицинских учреждений города к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. Врач, не убедившись в правильности лекарственного препарата, ввел его 27-летней пациентке. Примененное лекарство вызвало тяжелые осложнения, которые привели к гибели пациента.
Арбитражный управляющий Александр Телегин выставил на торги имущество обанкротившегося главы крестьянского (фермерского) хозяйства Виктора Склярова. Единым лотом продают производственно-технологический комплекс в Миллеровском районе Ростовской области. Начальная цена — 56,998 млн руб., шаг аукциона — 2,85 млн руб. Заявки принимают с 16 ноября по 19 декабря, открытый аукцион назначен на 21 декабря 2026 года. Объявление опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Краснодарский суд вынес приговор троим представителям ростовской правоохранительной и судебной системы: бывший председатель Ленинского райсуда Ростова-на-Дону Алексей Куделин получил 12 лет строгого режима, экс-прокурор Октябрьского района донской столицы Роман Агапов — 8 лет, адвокат Ростовской областной коллегии Виталий Проскуряков — 7 лет.