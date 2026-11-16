В Новочеркасске врача осудили за смерть пациентки от неверно введенного препарата
Суд Новочеркасска приговорил врача одного из медицинских учреждений города к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
Согласно материалам дела, 5 апреля 2026 года врач, не убедившись в правильности лекарственного препарата, ввел его 27-летней пациентке. Примененное лекарство вызвало тяжелые осложнения, которые привели к гибели пациента. Уголовное дело расследовано по ч. 2 ст. 109 УК РФ.
При расследовании назначались судебно-медицинские экспертизы, изымалась и изучалась медицинская документация, допрашивались свидетели.
Помимо ограничения свободы, суд на 3 года запретил осужденному заниматься врачебной деятельностью.