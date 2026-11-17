Беспилотники атаковали предприятия в Уфе и Салавате
Силы ПВО ночью сбили более 50 беспилотников над промышленными зонами Уфы и Салавата. Все заводы работают штатно, критических повреждений нет. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
Информации о возможных пострадавших при атаке в Госкомитете не привели, назначение атакованных предприятий также не уточняется. Режим беспилотной опасности действовал в Башкирии около четырех часов, его отменили в 8:11 мск. Тогда же были сняты ограничения на полеты в аэропорту Уфы.