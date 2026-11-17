Обвиняемый в убийстве пасынка из Оренбуржья отправится в зону СВО
Житель Бузулука, обвиняемый в убийстве пасынка, заключил контракт с Минобороны РФ. В связи с этим рассмотрение уголовного дела в отношении него приостановлено. Решение принял Оренбургский областной суд.
Во вторник, 17 ноября, фигурант уголовного дела отправится в зону проведения спецоперации.
Преступление было совершено в ночь на 6 января 2026 года. По версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения 30 раз ударил годовалого пасынка и утопил ребенка в ванной.
Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего с особой жестокостью из хулиганских побуждений и истязании несовершеннолетнего в беспомощном состоянии. Фигуранта задержали. Он отрицал свою вину.