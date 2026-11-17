По данным издания, переговоры пройдут в Берлине. В этот же день президент США Дональд Трамп поучаствует в Китае в трехсторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. На встрече с европейцами планируется обсудить гарантии безопасности и план восстановления экономики Украины после завершения боевых действий. Источник отметил, что спецпосланники США поддерживают контакт и с российской стороной.