Axios: Уиткофф и Кушнер 19 ноября встретятся с представителями ЕС и Украины
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 19 ноября встретятся с украинскими и европейскими представителями. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источник в американской администрации.
По данным издания, переговоры пройдут в Берлине. В этот же день президент США Дональд Трамп поучаствует в Китае в трехсторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. На встрече с европейцами планируется обсудить гарантии безопасности и план восстановления экономики Украины после завершения боевых действий. Источник отметил, что спецпосланники США поддерживают контакт и с российской стороной.
Накануне Стив Уиткофф и Джаред Кушнер созвонились с помощником президента России Юрием Ушаковым. После этого они поговорили по телефону с представителями Украины и советниками по национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии. Американские переговорщики убеждены, что для урегулирования конфликта на Украине необходим диалог между Россией и странами Европы.