Экс-судья Ростовского областного суда получил 12 лет колонии за взятки
Краснодарский суд вынес приговор троим представителям ростовской правоохранительной и судебной системы: бывший председатель Ленинского райсуда Ростова-на-Дону Алексей Куделин получил 12 лет строгого режима, экс-прокурор Октябрьского района донской столицы Роман Агапов — 8 лет, адвокат Ростовской областной коллегии Виталий Проскуряков — 7 лет.
Октябрьский райсуд Краснодара признал всех троих виновными в коррупционных преступлениях.
Суд пришел к выводу, что Алексей Куделин действовал в связке с бывшим председателем Ростовского областного суда Еленой Золотаревой, осужденной по отдельному делу. За смягчение меры пресечения троим фигурантам уголовных дел он получил 15 млн руб., частью которых поделился с сообщницей — та давала указания поддерживать решения райсуда в апелляции областной инстанции.
В четвертом эпизоде взятку фигуранту организовали ростовские прокурор и адвокат. В январе 2023 года Роман Агапов, пытаясь помочь знакомому, которому грозил арест, предложил Виталию Проскурякову передать деньги суду; адвокат вышел на судью, с которым был в доверительных отношениях. Согласовав сумму в 2 млн руб. с соучастницей, экс-председатель убедил судью Ленинского райсуда избрать фигуранту домашний арест, а облсуд это решение поддержал.
Наказание распределилось так: Алексею Куделину — 12 лет, штраф 150 млн руб., 15-летний запрет на должности на госслужбе в судебной системе, правоохранительных органах и органах местного самоуправления, взыскание 17 млн руб. полученных взяток в доход государства. Роману Агапову — 8 лет, штраф 20 млн руб. (десятикратная сумма взятки), пятилетний запрет на властные должности, лишение классного чина старшего советника юстиции. Виталию Проскурякову — 7 лет, штраф 20 млн руб., четырехлетний запрет на адвокатскую деятельность.
Приговор в законную силу не вступил.