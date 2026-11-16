Суд пришел к выводу, что Алексей Куделин действовал в связке с бывшим председателем Ростовского областного суда Еленой Золотаревой, осужденной по отдельному делу. За смягчение меры пресечения троим фигурантам уголовных дел он получил 15 млн руб., частью которых поделился с сообщницей — та давала указания поддерживать решения райсуда в апелляции областной инстанции.