Ухнаагийн Хурэлсух начал политическую карьеру в 1991 году в Центральном Комитете Монгольской народно-революционной партии (МНРП). В 2004–2006 годах занимал пост министра по чрезвычайным ситуациям, в 2006–2008 годах — министра инспекции. В 2017 году стал премьер-министром Монголии. Подал в отставку в январе 2021 года. В июне того же года выиграл президентские выборы, набрав 72 % голосов избирателей.