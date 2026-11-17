Президент Монголии объявил об отставке после обвинений в коррупции
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на пресс-конференции объявил о своей отставке. Он заявил, что последний месяц «некоторые преступные группы» порочат его репутацию. СМИ пишут, что господина Хурэлсуха заподозрили в коррупции.
Сам президент сказал, что его «оклеветали и оскорбили в связи с невероятным и крайне серьезным преступлением». «Все равны перед законом. Вчера группа Демократической партии выразила позицию, согласно которой президент Монголии должен уйти в отставку и провести расследование. Я согласен с этим»,— сказал Ухнаагийн Хурэлсух (цитата по ТАСС).
По данным AP, оппозиция Монголии обвинила президента в получении финансовой выгоды от государственного проекта строительства железной дороги. Как пишет Mongolia Daily, поводом послужили высказывания бывшего мэра монгольского Улан-Батора Хишгээгийна Нямбаатара, который скрывается за границей. Он утверждает, что монгольские политики, включая президента, получали взятки, связанные с засекреченным тендером на строительство железной дороги Таван-Толгой — Гашуунсухайт, победителем которого стала Bodi Group. Политики якобы могли получить взятки на сумму $110 млн.
Ухнаагийн Хурэлсух пообещал, что будет сотрудничать со следователями, отмечает AP. Временно исполнять обязанности президента будет спикер парламента. Выборы планируется провести в течение четырех месяцев после принятия решения парламентом, заявил глава президентской администрации Алтанхуягийн Уйлстугулдур. «Президент подаст в отставку сегодня. Завтра состоится заседание парламентского комитета по государственному устройству и ожидается, что этот вопрос будет решен на пленарном заседании парламента в четверг»,— рассказал он на брифинге (цитата по ТАСС).
Ухнаагийн Хурэлсух начал политическую карьеру в 1991 году в Центральном Комитете Монгольской народно-революционной партии (МНРП). В 2004–2006 годах занимал пост министра по чрезвычайным ситуациям, в 2006–2008 годах — министра инспекции. В 2017 году стал премьер-министром Монголии. Подал в отставку в январе 2021 года. В июне того же года выиграл президентские выборы, набрав 72 % голосов избирателей.