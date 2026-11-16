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Выпуск газеты №211/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Азове при атаке БПЛА пострадали три человека

В Азове Ростовской области в результате атаки беспилотников ранены трое мужчин. Они доставлены в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В городе также произошли возгорания на четырех производственных объектах. В Миллеровском районе, в слободе Рогалик, обломки БПЛА повредили три частных дома и газопровод, после падения фрагментов возник пожар. Пострадавших там нет.
По данным губернатора, минувшей ночью и утром беспилотники уничтожили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах. На местах происшествий работают экстренные службы.

Авторы

  • Наталья Белоштейн