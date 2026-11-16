ЕС внес в санкционный список банк акционеров «Ростсельмаша»
Совет Евросоюза добавил в санкционный перечень контролируемый акционерами «Ростсельмаша» «Сельмашбанк». Документ опубликован 16 ноября.
Ограничения, как следует из опубликованного перечня, затронули также ряд банков и нефтеперерабатывающих предприятий юга России: АО «Кубанский торговый банк», OOO «Газтрансбанк», ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», ООО «Ильский нефтеперерабатывающий завод».
В обосновании ЕС указано, что «Сельмашбанк» принадлежит и находится под контролем акционеров одного из пяти крупнейших машиностроительных предприятий РФ — «Ростсельмаша».
Всего новый санкционный пакет охватил 145 физических и юридических лиц, в том числе основательницу Wildberries и главу объединенной компании RWB Татьяну Ким.
Согласно информационной базе «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Ростсельмаш» зарегистрировано в 1992 году в Ростове-на-Дону. Основная деятельность — производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы. Генеральным директором и совладельцем выступает Дмитрий Удрас. Ему же принадлежит доля в уставном капитале компании в размере 29,66%. Еще двумя основными держателями УК являются Константин Бабкин и Юрий Рязанов с аналогичными долями.