Су-34 совмещает функции истребителя и бомбардировщика. По словам командира экипажа ВКС России, самолет способен атаковать цели на суше, на воде и в воздухе даже при сложной погоде и активном противодействии ПВО. В число его задач входит поражение удаленных от аэродрома объектов инфраструктуры под прикрытием ПВО. Су-34 также может вести воздушную разведку.