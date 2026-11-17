ОАК передала Минобороны новую партию Су-34
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в «Ростех») выпустила по гособоронзаказу новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 и поставила ее Минобороны России. Перед отправкой к местам службы самолеты полностью прошли заводские испытания — как на земле, так и в воздухе, сообщила пресс-служба «Ростеха».
Су-34 совмещает функции истребителя и бомбардировщика. По словам командира экипажа ВКС России, самолет способен атаковать цели на суше, на воде и в воздухе даже при сложной погоде и активном противодействии ПВО. В число его задач входит поражение удаленных от аэродрома объектов инфраструктуры под прикрытием ПВО. Су-34 также может вести воздушную разведку.