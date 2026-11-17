Уровень запасов обновляет минимумы 1982 года с конца августа. В начале октября в резерве оставалось 283 млн баррелей, а с начала ноября его сокращение ускорилось. Конгресс США учредил резерв в 1975 году после мирового энергетического кризиса, чтобы обеспечить страну нефтью при новых чрезвычайных ситуациях.