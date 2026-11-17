Нефтяной резерв США обновил минимум с октября 1982 года
Стратегический нефтяной резерв США к 13 ноября составил 276,4 млн баррелей. Это новый минимум с октября 1982 года, пишет ТАСС со ссылкой на данные американского Минэнерго. За отчетную неделю объем запасов уменьшился примерно на 3,1 млн баррелей.
Уровень запасов обновляет минимумы 1982 года с конца августа. В начале октября в резерве оставалось 283 млн баррелей, а с начала ноября его сокращение ускорилось. Конгресс США учредил резерв в 1975 году после мирового энергетического кризиса, чтобы обеспечить страну нефтью при новых чрезвычайных ситуациях.
В марте президент США Дональд Трамп распорядился высвободить 172 млн баррелей из резервов по соглашению с Международным энергетическим агентством. Решение было связано с резким подорожанием нефти и перебоями в поставках из-за конфликта на Ближнем Востоке.