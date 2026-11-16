Обанкротившуюся ферму под Миллерово выставили на торги за 57 млн рублей
Арбитражный управляющий Александр Телегин выставил на торги имущество обанкротившегося главы крестьянского (фермерского) хозяйства Виктора Склярова. Единым лотом продают производственно-технологический комплекс в Миллеровском районе Ростовской области. Начальная цена — 56,998 млн руб., шаг аукциона — 2,85 млн руб. Заявки принимают с 16 ноября по 19 декабря, открытый аукцион назначен на 21 декабря 2026 года. Объявление опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
В лот вошли 13 земельных участков и долей в них, сельхозтехника, автомобили и стадо из 69 коров монбельярдской породы и одного быка. В перечне — два зерноуборочных комбайна «Вектор-410» 2013 и 2015 годов выпуска, семь тракторов, включая два К-700 и четыре «Беларуса», сеялка, культиватор, зерноочистительная машина «Мещера», а также Lada Niva 2022 года и Renault Duster 2020 года. Указанные в извещении участки и доли расположены в кадастровом квартале 61:22:0600004. Их совокупная площадь по приведенным в объявлении данным превышает 100 га, однако несколько позиций представляют собой доли в более крупных участках, поэтому эту сумму нельзя считать площадью земли, полностью принадлежащей хозяйству.
Причина продажи — банкротство КФХ. Арбитражный суд Ростовской области признал Виктора Склярова банкротом 19 июня 2025 года и открыл конкурсное производство по делу № А53-34780/2024. В декабре того же года суд продлил процедуру до 19 июня 2026 года и обязал управляющего отчитаться о работе с имуществом и дебиторской задолженностью. Это объясняет, почему имущество хозяйства продают одним комплексом: в извещении его называют производственно-технологическим комплексом должника, а правила торгов предусматривают реализацию имущества в рамках процедуры банкротства.
Цена менялась по ходу предыдущих попыток продажи. По данным агрегатора банкротных торгов, в сентябре 2026 года аналогичный комплекс выставляли за 51,3 млн руб., а прием заявок завершался 19 октября. Новое извещение на Федресурсе назначило начальную цену в 56,998 млн руб. — примерно на 11% выше указанной агрегатором прежней цены.
У сельхозпроизводителей, чьи участки непосредственно примыкают к земле хозяйства, есть преимущественное право купить имущество по цене, сложившейся на торгах. Если таких заявителей окажется несколько, преимущество получит тот, чье заявление первым поступит управляющему. Покупатель должен перечислить деньги в течение 30 календарных дней после подписания договора.