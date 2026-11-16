В лот вошли 13 земельных участков и долей в них, сельхозтехника, автомобили и стадо из 69 коров монбельярдской породы и одного быка. В перечне — два зерноуборочных комбайна «Вектор-410» 2013 и 2015 годов выпуска, семь тракторов, включая два К-700 и четыре «Беларуса», сеялка, культиватор, зерноочистительная машина «Мещера», а также Lada Niva 2022 года и Renault Duster 2020 года. Указанные в извещении участки и доли расположены в кадастровом квартале 61:22:0600004. Их совокупная площадь по приведенным в объявлении данным превышает 100 га, однако несколько позиций представляют собой доли в более крупных участках, поэтому эту сумму нельзя считать площадью земли, полностью принадлежащей хозяйству.