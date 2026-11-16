Инспекторы проявили находчивость

Бывший учредитель «Альбатроса», местный застройщик Анзор Пруидзе, получил несколько приговоров за мошенничество при двойных продажах построенных там квартир. Комплекс в итоге достроили силами привлеченного властями инвестора для передачи помещений дольщикам. Но дольщики начали сталкиваться с проблемами, препятствующими передаче им квартир от компании-девелопера. В частности, «Ъ-Сочи» рассказывал о попытке «Альбатроса» признать недействительными договоры долевого участия, заключенные с дольщиками через Анзора Пруидзе.

После возбуждения в отношении Анзора Пруидзе четвертого дела фигурант бежал. Изначально правоохранители предполагали, что благодаря заключенному военному контракту он смог выехать в Грузию, но в начале сентября стало известно о его задержании в Москве. Назначенный им директор фирмы Андрей Шабанов был арестован по подозрению в особо крупном мошенничестве. В начале мая у «Ъ» появились сведения о том, что организатором всей схемы с АК «Горизонт» Следственный комитет считает известного в криминальном мире Сочи Рубена Татуляна (Робсон). Его дело о мошенничестве и организации преступного сообщества сейчас слушает Краснодарский крайсуд. Подсудимый находится за пределами России, поэтому процесс будет проходить заочно.