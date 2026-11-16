Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №211/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Сочи

Инспекторы проявили находчивость

ФНС забрала найденную у «Альбатроса» недвижимость в Сочи в счет долга по налогам
Налоговики отсудили у скандально известного сочинского застройщика «Альбатрос», строившего АК «Горизонт», недвижимость в счет долга по налогам. Юристы, представляющие интересы группы дольщиков, говорят, что это должно остановить запущенную процедуру банкротства девелопера, чреватую лишением порядка 900 дольщиков прав на уже отсуженные у застройщика апартаменты.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края (АС Кубани) удовлетворил иск ФНС об обращении взыскания в счет задолженности по налоговым платежам в ООО «Альбатрос» на три офиса стоимостью 18,3 млн руб., найденные у застройщика. Судебный акт опубликован в арбитражной картотеке.
Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что налоговики обратились в АС Краснодарского края с заявлением о признании банкротом сочинского девелопера ООО «Союз поддержки морской пехоты и подразделений специального назначения „Альбатрос“». Застройщик получил скандальную известность в связи со строительством на курорте апарт-комплекса «Горизонт» и серией уголовных дел о мошенничестве, связанных с незаконной продажей апартаментов в нем.

Бывший учредитель «Альбатроса», местный застройщик Анзор Пруидзе, получил несколько приговоров за мошенничество при двойных продажах построенных там квартир. Комплекс в итоге достроили силами привлеченного властями инвестора для передачи помещений дольщикам. Но дольщики начали сталкиваться с проблемами, препятствующими передаче им квартир от компании-девелопера. В частности, «Ъ-Сочи» рассказывал о попытке «Альбатроса» признать недействительными договоры долевого участия, заключенные с дольщиками через Анзора Пруидзе.

После возбуждения в отношении Анзора Пруидзе четвертого дела фигурант бежал. Изначально правоохранители предполагали, что благодаря заключенному военному контракту он смог выехать в Грузию, но в начале сентября стало известно о его задержании в Москве. Назначенный им директор фирмы Андрей Шабанов был арестован по подозрению в особо крупном мошенничестве. В начале мая у «Ъ» появились сведения о том, что организатором всей схемы с АК «Горизонт» Следственный комитет считает известного в криминальном мире Сочи Рубена Татуляна (Робсон). Его дело о мошенничестве и организации преступного сообщества сейчас слушает Краснодарский крайсуд. Подсудимый находится за пределами России, поэтому процесс будет проходить заочно.

По данным юристов, представляющих интересы части дольщиков, объем взысканных ФНС средств как раз соответствует объему ее требований к фирме в рамках дела о банкротстве. Таким образом, сейчас есть все основания рассчитывать на то, что запущенный против девелопера банкротный процесс будет остановлен, рассказывает юрист части дольщиков Даниил Синицын. На минувшей неделе банкротный судья отложил слушания по делу о несостоятельности до февраля, чтобы налоговая разобралась со своими претензиями и учла взысканное.

Суд рассмотрит заявление о банкротстве сочинского застройщика «Альбатрос»

Читать далее
Ранее дольщики «Альбатроса» рассказывали изданию, что запуск застройщика в банкротство обнулит права 886 дольщиков ввиду нежилого статуса объекта (апартаменты по законодательству РФ не считаются жилыми помещениями). Апартаменты ушли бы в конкурсную массу. А к процедуре невозможно было бы применить нормы, регулирующие вопросы банкротства застройщиков жилья, где особым образом гарантируются права дольщиков. В этом случае объект был бы выставлен на торги, и все, на что могли бы претендовать дольщики по 886 договорам долевого участия в строительства апартаментов (ДДУ),— это примерно 1/10 от рыночной стоимости их помещений. Столько на практике получает залоговый кредитор, статус которого приобретает гражданин, купивший апартаменты по ДДУ в случае признания застройщика банкротом.
Тем не менее дольщики не намерены оставлять как есть историю с уже взысканной налоговой задолженностью. Они полагают, что она сформирована с нарушениями, поэтому сейчас в параллельном процессе они обжалуют действия налоговиков. Там они пытаются доказать, что уточненные декларации, из которых эта задолженность возникла, поступили в ФНС в тот момент, когда директор застройщика находился в СИЗО (соответственно, подать их не мог физически), поэтому задолженность компании перед бюджетом, а соответственно, и иск о ее взыскании за счет офисов сформированы незаконно.
Андрей Обнорский
Арбитражные дела и банкротства в Сочи
Главное. «Ъ-Сочи»