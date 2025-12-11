Дольщики сочинского АК «Горизонта» выиграли сразу два дела у девелопера

Краснодарский краевой суд отклонил сразу две жалобы сочинского застройщика «Альбатрос», спорящего за апартаменты в 15-этажном апарт-комплексе «Горизонт» на улице Просвещения, 24 с более чем тысячей дольщиков, по делам об оспаривании договоров граждан и передаче им квартир. Об этом «Ъ-Сочи» рассказал представитель граждан Даниил Синицын.

По первому делу застройщик ООО «Союз поддержки морской пехоты и подразделений специального назначения Альбатрос» («Альбатрос») пытался обжаловать решение Центрального районного суда Сочи, которое по требованию департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края обязало фирму передать квартиры 1057 дольщикам (по 886 договорам).

Второй спор связан с попыткой застройщика разорвать отношения с дольщиками. В прошлом году гендиректор фирмы обратился в суд с требованием расторгнуть 886 договоров долевого участия, заключенных между компанией и учредителем компании Анзором Пруидзе в 2015–2017 годах. Якобы эти договоры на 1 млрд руб. были оформлены на господина Пруидзе, но не были оплачены им, при этом он продал квартиры другим гражданам.

Юрист дольщиков Даниил Синицын пояснил «Ъ-Сочи», что на этом мытарства дольщиков не закончены. Решение, обязывающее застройщика передать квартиры людям, несомненно, является важным, но проблема состоит в том, что оно не персонифицировано. То есть, удовлетворяя иск стройнадзора, суд не прописал в решении всех дольщиков, кому следует передать апартаменты, пофамильно.

«Решение уже вступило в силу. Теперь у застройщика есть два месяца на его добровольное исполнение. А потом, очевидно, департамент стройнадзора должен будет обратиться в суд за разъяснением судебного акта конкретно в отношении каждого дольщика. Это уже вопрос технический. И потом уже судебные приставы смогут вынести постановление о передаче дольщикам их помещений. Мы рассчитываем на то, что краевые власти и прокуратура, которые проделали такую большую работу, уже доведут это дело до конца»,— пояснил он.

Анзор Пруидзе ранее неоднократно получал приговоры за мошенничество при продаже построенных квартир в Сочи. Комплекс «Горизонт» достроили силами привлеченного властями инвестора для передачи помещений дольщикам. Также в суде рассматривается его банкротное дело. Назначенный им директор фирмы Андрей Шабанов сейчас арестован по подозрению в особо крупном мошенничестве в сфере долевого строительства (ч. 4 ст. 159 УК РФ), с ним же по своему четвертому делу проходит и Анзор Пруидзе.Сейчас он находится в международном розыске.

Андрей Обнорский