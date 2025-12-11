Осужденный сочинский застройщик Анзор Пруидзе бежал из России в Грузию

Осужденный в третий раз за мошенничество сочинский застройщик Анзор Пруидзе бежал из России в Грузию. Это следует из судебного акта, предоставленного «Ъ-Сочи» представителем дольщиков. При этом появились и противоположные данные о его нахождении в штурмовом подразделении на СВО, которые, однако, пока не подтвердились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Юрист дольщиков Даниил Синицын представил редакции копию постановления сочинского суда от 23 октября об избрании господину Пруидзе меры пресечения по уголовному делу о мошенничестве. Из документа следует, что его объявление в международный розыск (о нем ранее писал «Ъ-Кубань»), основано на информации полицейских о том, что осужденный к отбыванию своего третьего срока застройщик покинул Россию, скрывшись на территории республики Грузия.

В этом же документе упоминается еще об одном уголовном деле, которое расследует военный следственный отдел СКР – о самовольном оставлении части в период мобилизации (ч. 3.1. ст. 337 УК РФ). По этому делу подследственный был объявлен в розыск еще в середине августа, и к настоящему моменту его местонахождение не установлено.

Также юристы рассказали, что в конце ноября в ходе судебного заседания в Краснодарском краевом суде по делу об оспаривании договоров дольщиков представитель господина Пруидзе представил суду копии документов, свидетельствующие о том, что в конце ноября рядовой по контракту Анзор Пруидзе был передан следователем военным и прикомандирован в одну из воинских частей в Алчевске (в штурмовую роту), где поставлен на котловое довольствие. На этом основании представитель господина Пруидзе пытался приостановить рассмотрение гражданского дела.

Суд принял решение проверить достоверность этих ксерокопий, сделал запрос в воинскую часть, но за две недели подтверждения от военных о нахождении Анзора Пруидзе в составе ВС РФ так и не получил. Это позволило суду в четверг рассмотреть обе апелляционных жалобы компании-застройщика в отсутствие ее учредителя и отказать в их удовлетворении.

Ранее сообщалось, что Краснодарский краевой суд отклонил сразу две жалобы сочинского застройщика «Альбатрос», спорящего за апартаменты в 15-этажном апарт-комплексе «Горизонт» на улице Просвещения, 24 с более чем тысячей дольщиков по делам об оспаривании договоров граждан и передаче им квартир.

Анзор Пруидзе ранее неоднократно получал приговоры за мошенничество при продаже построенных квартир в Сочи. Комплекс «Горизонт» был достроен силами привлеченного властями инвестора для передачи помещений дольщикам. Также в суде рассматривается его банкротное дело. Назначенный господином Пруидзе директор фирмы Андрей Шабанов сейчас арестован по подозрению в особо крупном мошенничестве в сфере долевого строительства (ч. 4 ст.159 УК РФ), с ним же по своему четвертому делу проходит и Анзор Пруидзе. Сейчас он находится в международном розыске.

Агнесса Веснушкина