Робсон скрылся с «Горизонта»

“Ъ” стали известны новые подробности уголовного преследования Рубена Татуляна (Робсон). По данным Следственного комитета России, бизнесмен вместе с застройщиком Анзором Пруидзе организовал хищение средств покупателей площадей в апарт-отеле «Горизонт» в центре Адлера. Ущерб от мошенничества оценивается в 569 млн руб., проблемный объект не достроен до сих пор. Оба фигуранта находятся в розыске, причем Робсон — еще и по обвинению в организации преступного сообщества, убийстве и вымогательстве.

Фото: «Ъ-Кубань»

В уголовном деле бизнесмена Рубена Татуляна, известного в определенных кругах как Робсон, появился новый эпизод, в котором фигурирует один из самых крупных сочинских проблемных объектов — апарт-отель «Горизонт». Как сообщили “Ъ” представители инициативной группы дольщиков (всего пострадало 886 семей), часть покупателей недвижимости в «Горизонте» признаны потерпевшими по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение в совершении этого преступления заочно предъявлено Рубену Татуляну, который скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.

По данным правоохранительных органов, в 2015 году Рубен Татулян вступил в преступный сговор с застройщиком Анзором Пруидзе. Злоумышленники вовлекли в преступную схему неустановленных сотрудников компании «Альбатрос», которая владела на праве аренды участком площадью 2,9 га на набережной в центре Адлера. «Альбатрос» заключил генеральный подряд с ООО «Ново-Град», подконтрольным Анзору Пруидзе, после чего было получено разрешение на строительство апарт-отеля на 1032 помещения.

Анзор Пруидзе заключил с ООО «Альбатрос» более 800 фиктивных договоров долевого участия (ДДУ), не внося средства в кассу «Альбатроса».

Затем злоумышленники зарегистрировали на имя Анзора Пруидзе права требования по ДДУ и начали рекламную кампанию, предлагая приобретение недвижимости в «Горизонте» под видом переуступки прав, утверждает следствие. В 2018 году работы на объекте остановились из-за отсутствия средств. Выяснилось, что такие же проблемы возникли и в других крупных строительных проектах Анзора Пруидзе, застройщик был арестован. Как сейчас стало известно следствию, полученные от дольщиков «Горизонта» средства частично направлялись Рубену Татуляну, который расходовал их на собственные нужды.

Ущерб покупателям недвижимости оценивается в 569 млн руб.

Апарт-отель «Горизонт» достраивается силами ООО «СК "Магна"». Права на помещения до сих пор не оформлены, так как «Альбатрос» требует аннулировать исходные договоры с Анзором Пруидзе. Суды двух инстанций в этом отказали, в июне дело рассмотрит Четвертый кассационный суд. Тем временем Анзор Пруидзе после первого ареста успел получить два обвинительных приговора, выйти на свободу, снова стать фигурантом уголовного дела и скрыться от следствия.

Рубен Татулян, кроме того, считается организатором преступной группировки, которая действовала в Сочи с 1998 года. По версии обвинения, злоумышленники захватили контроль над пансионатом «Весна», организовав серию покушений на директора курортного предприятия Владимира Марченко. В 2002 году члены организованной преступной группировки организовали нападение на журналиста городской газеты «Сочи» Сергея Золовкина, который публиковал критические материалы о Рубене Татуляне. В 2012 году в Адлере была убита совладелица сочинского ООО «Гостиничный комплекс "Кипарис"» Анжела Жигирь, заказчиком обоих преступлений следствие считает Рубена Татуляна.

Уголовное дело предполагаемых сообщников Робсона Эдуарда Карагозяна и Арутюна Косяна недавно поступило в Краснодарский краевой суд, идет подготовка к формированию коллегии присяжных. Следствие по делу самого Рубена Татуляна находится в финальной стадии.

Анна Перова, Краснодар