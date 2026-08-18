Суд рассмотрит заявление о банкротстве сочинского застройщика «Альбатрос»

Арбитражный суд Кубани сегодня, во вторник 18 августа, рассмотрит заявление башкирских налоговиков о банкротстве скандально известного сочинского девелопера «Альбатрос», строившего АК «Горизонт». Сведения об этом размещены в картотеке инстанции. Юристы дольщиков говорят, что, если оно будет удовлетворено, около 900 дольщиков лишатся уже отсуженных у застройщика квартир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: dzen.ru Фото: dzen.ru

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что межрайонная ИФНС России №4 по республике Башкортостан обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края (АС Кубани) с заявлением о признании банкротом сочинского девелопера ООО «Союз поддержки морской пехоты и подразделений специального назначения "Альбатрос"». Застройщик получил скандальную известность в связи со строительством на курорте апарт-комплекса «Горизонт» и серией уголовных дел о мошенничестве, связанных с незаконной продажей апартаментов в нем

Бывший учредитель «Альбатроса» местный застройщик Анзор Пруидзе получил несколько приговоров за мошенничество при двойных продажах построенных там квартир. Комплекс в итоге достроили силами привлеченного властями инвестора для передачи помещений дольщикам. Но дольщики начали сталкиваться с проблемами, препятствующими передаче им квартир от компании-девелопера. В частности, «Ъ-Сочи» рассказывал о попытке «Альбатроса» признать недействительными договоры долевого участия, заключенные с дольщиками через Анзора Пруидзе. После возбуждения в отношении Анзора Пруидзе четвертого дела фигурант бежал в Грузию (предположительно, ему это удалось благодаря заключенному военному контракту), а назначенный им директор фирмы Андрей Шабанов был арестован по подозрению в особо крупном мошенничестве. В начале мая у «Ъ» появились сведения о том, что организатором всей схемы с АК «Горизонт» Следственный комитет считает известного в криминальном мире Сочи Рубена Татуляна (Робсон).

По данным юристов дольщиков, объем требований ИФНС к фирме составляет порядка 20 млн руб. Однако, считают они, этот долг сформирован с нарушениями, поэтому сейчас в параллельном процессе они обжалуют действия налоговиков.

«Мы намерены доказывать, что директор застройщика подал в налоговую уточненные декларации, будучи к этому времени уже в СИЗО (в ноябре 2025, арестован в октябре 2025), поэтому задолженность компании перед бюджетом, которую ФНС и положила в основу заявления на банкротство застройщика, сформирована незаконно»,— заявил «Ъ-Кубань» юрист дольщиков Даниил Синицын.

Он поясняет, что признание такого долга с последующим признанием застройщика банкротом обнулит права 886 дольщиков ввиду нежилого статуса объекта (апартаменты по законодательству РФ не считаются жилыми помещениями). Апартаменты уйдут в конкурсную массу. А к процедуре нельзя будет применить нормы, регулирующие вопросы банкротства застройщиков жилья, где особым образом гарантируются права дольщиков.

«В этом случае объект будет продан с торгов, а все, на что смогут претендовать дольщики по 886 договоров долевого участия в строительства апартаментов,—- это примерно 1/10 от рыночной стоимости их помещений — ровно столько на практике получает залоговый кредитор, статус которого приобретает гражданин, приобретший апартамент (нежилое помещение) по договору долевого участия в случае признания застройщика банкротом»,— отмечает господин Синицын.

Андрей Обнорский