Главные новости за 14 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
В ночь на 14 ноября российские силы ПВО уничтожили украинские беспилотники над Черным и Азовским морями. Всего за ночь военные перехватили 29 БПЛА самолетного типа над акваториями двух морей и территориями пяти регионов России.
В Краснодарском крае с начала 2026 года в ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) погибли три человека.
Школьник получил тяжелые травмы от удара электрическим током после того, как забрался на крышу вагона электропоезда в Краснодаре. Пострадавшего госпитализировали в детскую краевую больницу.
Четыре жителя Ставропольского края заблудились в лесу в районе Бычковых ванн под Хадыженском. На помощь туристам выехала дежурная смена Апшеронского аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС».
Служба крови Краснодарского края с начала 2026 года заготовила более 50 тыс. литров цельной крови. За это время жители региона совершили около 90 тыс. донаций.
Жители Краснодарского края на период новогодних праздников чаще всего покупают железнодорожные билеты в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Адлер. Топ направлений также дополняют Волгоград, Воронеж, Саратов, Сочи и Эстосадок.